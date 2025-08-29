ua en ru
СNN узнало, когда Украина получит новые ракеты ERAM от США

Пятница 29 августа 2025 12:16
СNN узнало, когда Украина получит новые ракеты ERAM от США Фото: американская ракета ERAM (wikipedia.org)
Автор: Ірина Глухова

Ракеты ERAM, поставки которых для Киева одобрил Госдепартамент США, могут начать поступать в Украину уже до конца этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Как пишет издание, объявление о предложенном контракте состоялось в четверг на фоне того, что дипломатические усилия по прекращению войны до сих пор не дали результата, а ночные российские удары по столице Украины снова привели к гибели людей.

Как отмечает источник, знакомый с ситуацией, если соглашение будет реализовано, ракеты с дальностью полета от 150 до 280 миль (241-450 км) могут быть поставлены Украине уже в конце этого года. Пока непонятно, будут ли наложены ограничения на их использование.

В США заявили, что продажа этого вооружения "поддерживает внешнеполитические и национальные интересы США, укрепляя безопасность страны-партнера, которая является фактором политической стабильности и экономического развития в Европе".

Оплату сделки планируют обеспечить за счет взносов Дании, Нидерландов и Норвегии, а также средств американской программы Иностранного военного финансирования (FMF).

Что известно о ракетах ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - это американская управляемая ракета семейства Standard Missile (SM), которая является ключевым элементом системы противовоздушной и противоракетной обороны Aegis.

Ее главное преимущество - многофункциональность. Ракета способна перехватывать самолеты, крылатые ракеты, баллистические цели на завершающем этапе полета, а также поражать надводные корабли.

Такая универсальность достигается благодаря сочетанию активной радиолокационной головки самонаведения и наведения от корабельного радара.

Дальность действия SM-6 превышает 240 км, а скорость достигает около Mach 3,5, что позволяет эффективно бороться даже с высокоскоростными угрозами.

Ракета состоит на вооружении ВМС США с 2013 года и неоднократно модернизировалась, повышая эффективность, в том числе против гиперзвукового оружия.

Запуск SM-6 осуществляется с универсальных пусковых установок Mk 41 VLS, которые размещаются на крейсерах и эсминцах класса Aegis.

Благодаря своим возможностям ее часто называют "ракетой три-в-одном" - зенитной, противоракетной и противокорабельной одновременно.

Напомним, вчера стало известно, что Госдеп США одобрил продажу Украине 3350 ракет увеличенной дальности (ERAM) на сумму 825 миллионов долларов.

Соединенные Штаты Америки Война в Украине Ракеты
