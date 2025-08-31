Болгарія забезпечила третину зброї для України від ЄС, - фон дер Ляєн

Зокрема фон дер Ляєн нагадала, що Болгарія має сильну оборонну промисловість. Це єдина країна в ЄС, де найбільший приватний роботодавець - це компанія оборонної промисловості.

Болгарія виготовляє величезну кількість боєприпасів та вибухівки, а також багато видів озброєння. За словами фон дер Ляєн, з початку вторгнення РФ в Україну третина зброї, яку отримує українська армія, надходить саме з Болгарії.

"Болгарія активно сприяє обороні та безпеці як України, так і Європи. Ваша галузь є джерелом національної та європейської гордості, за що я вам дякую", - додала вона.