Для дронов и снарядов: Rheinmetall построит два новых завода вблизи Украины

Немецкий концерн Rheinmetall построит в Болгарии два оборонных завода для производства пороха, артиллерийских снарядов и беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook лидера партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисова.

Отмечается, что переговоры правительства Болгарии с Rheinmetall начались в марте. Тогда было объявлено, что в ближайшие недели соглашения о строительстве заводов будут поданы на ратификацию в болгарский парламент. Объем инвестиций составит около 1 млрд евро.

Новый завод будет выпускать 155-миллиметровые артиллерийские снаряды. За первый год новосозданное предприятие должно выпустить около 100 тысяч таких снарядов, также обсуждается строительство предприятия по производству дронов.

Что известно о Rheinmetall

Rheinmetall - это немецкий оборонный концерн, специализирующийся на производстве бронетехники, артиллерийских систем, боеприпасов, систем ПВО, а также электроники и дронов. В частности, концерн поставляет Украине БМП, танки, САУ, боеприпасы и ПВО.

Напомним, что ранее в Rheinmetall сообщили о строительстве в Украине совместного завода по производству снарядов. Меморандум о создании совместного предприятия был подписан во время Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

В августе стало известно, что немецкий оборонный концерн планирует удвоить мощности украинского завода по изготовлению 155-миллиметровых артиллерийских снарядов.

Сначала предполагалось, что завод будет производить 150 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155-мм в год. Ожидается, что за 1-2 года предприятие сможет выйти на объем в 300 тысяч боеприпасов ежегодно.