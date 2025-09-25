ua en ru
Боеприпасов станет больше. Rheinmetall построит в Латвии завод по производству снарядов

Германия, Четверг 25 сентября 2025 20:28
Боеприпасов станет больше. Rheinmetall построит в Латвии завод по производству снарядов Фото: завод в Латвии будет выпускать артиллерийские снаряды калибра 155 мм (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит в Латвии завод по производству артиллерийских снарядов. Старт строительства запланирован на весну 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

"Компания Rheinmetall продолжает расширять свои мощности по производству боеприпасов и сейчас планирует построить в Латвии современное предприятие по производству артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм", - рассказали в пресс-службе Rheinmetall.

Меморандум о взаимопонимании с представителями Rheinmetall уже был подписан премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Завод будет эксплуатироваться на 51% Rheinmetall и на 49% Латвийской государственной оборонной корпорацией.

Согласно проекту, старт строительства запланирован на весну 2026 года, а уже через год должно начаться производство боеприпасов. Произведенные снаряды будут поставляться вооруженным силам Латвии, а также странам-партнерам.

Ранее мы рассказывали, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall построит новый завод по производству снарядов в Украине. По словам министра обороны Дениса Шмыгаля, в начале сентября для его строительства была выделена земля в безопасном регионе страны.

Напомним, Rheinmetall AG открыл крупнейший в ЕС завод по производству боеприпасов в Унтерлюссе возле Ганновера. После его выхода на полную мощность в 2027 году, ежегодно с конвейера будут выпускать до 350 тысяч артиллерийских снарядов.

Кроме того, концерн Rheinmetall построит в Болгарии два оборонных завода. Они будут производить порох, артиллерийские снаряды и беспилотники.

Предполагается, что за первый год будет выпущено около 100 тысяч артиллерийских снарядов.

