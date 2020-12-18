У Болгарії карантин продовжили до кінця січня

Фото: вулиця Софії (dnevnik.bg)

В Болгарії вирішили продовжити обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Карантин триватиме щонайменше до 31 січня.

Про це повідомляє Dnevnik.bg.

В цей період, залишаться закритими великі торгові центри, нічні заклади, ігрові зали, казино, ресторани і тренажерні зали. Також і далі будуть заборонені масові заходи, конференції і конгреси.

З 4 січня будуть відкриті театри, музеї, галереї та кінотеатри. Для них буде діяти правило заповнювання на 30% і дотримання соціальної дистанції мінімум 1,5 метра.

З цієї ж дати відновлять навчання в початкових класах (з 1 по 4-й), будуть працювати дитсадки та ясла.

Ресторани в готелях зможуть працювати до 22:00 при заповнюваності на 50%.

Раніше повідомлялося, що Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні третій жорсткий карантин, щоб стримати поширення пандемії COVID-19 у святкові дні. Він буде діяти з 26 грудня 2020 року до 24 січня 2021 року.

На цьому тижні в ряді країн заявили про посилення карантину в найближчі тижні. Так, Польща посилить карантин на три тижні у грудні-січні, а також запровадить комендатский годину на Новий рік.