У Польщі вводять загальнонаціональний карантин з 28 грудня

Фото: гірськолижний курорт у Польщі (wyborcza.biz)

У Польщі запровадять жорсткий загальнонаціональний карантин. Він триватиме з 28 грудня по 17 січня.

Про це повідомляє Gazeta.pl.

В рамках обмежень буде заборонена робота торгово-розважальних центрів і готелів. Готелі зможуть приймати лише працівників державних служб, медиків, пацієнтів спеціалізованих лікарень та членів Центрального спортивного клубу.

Працювати зможуть продуктові магазини, аптеки, книжкові та газетні точки, великі магазини меблів. Повинні бути закриті тренажерні зали та фітнес-клуби, а ресторани можуть працювати тільки на винос або в режимі доставки.

Також в новорічну ніч буде діяти комендантська година. З дому забороняється виходити з 19:00 до 6:00. Винятком буде необхідна офіційна діяльність і робота, передбачені регламентом. Цей захід покликаний виключити проведення вечірок і залишити людей зустрічати Новий рік вдома.

Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський наголосив, що вакцинація спочатку не вплине на ситуацію з поширенням коронавірусу. Навіть якби вона почалася вже зараз, то ефект від щеплень не з'явився б раніше січня-лютого.

Нагадаємо, уряд Латвії прийняв рішення посилити карантинні обмеження на час різдвяних свят. Заходи будуть діяти з 21 грудня по 11 січня.

Також іспанський острів Тенеріфе закриває кордон для туристів з 18 грудня. Там вводиться комендантська година.