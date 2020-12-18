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В Австрії вводять жорсткий локдаун з 26 грудня

Відень, П'ятниця 18 грудня 2020 19:47
В Австрії вводять жорсткий локдаун з 26 грудня
Фото: Себастьян Курц (flickr.com/vipevents)
Автор: РБК-Україна

Канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні третій жорсткий карантин, щоб стримати поширення пандемії COVID-19 у святкові дні. Він буде діяти з 26 грудня 2020 року до 24 січня 2021 року.

Про це повідомляє Heute.

З 26 грудня в Австрії будуть закриті магазини і підприємства сфери послуг.

Після канікул школярі продовжать навчання дистанційно.

Також буде введено обмеження на вихід населення з дому протягом усього дня за винятком походу на роботу, за продуктами, на допомогу людям, прогулянку.

При цьому 16-17 січня в Австрії мають намір провести масове тестування для населення. У випадку, якщо результат тестування буде позитивним, людина залишиться на самоізоляції ще на тиждень.

Нагадаємо, на початку грудня в Австрії заявили про поступове зняття обмежень. При цьому канцлер країни Себастьян Курц заявив, що до нормального життя вийде повернутися не раніше ніж через пів року.

Крім того, раніше Австрія почала масову вакцинацію населення від коронавірусу.

Додамо, що Австрія планує почати процес вакцинації на початку січня. Підготовка стратегії і логістики вакцинації вже завершені.

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