В Болгарии карантин продлили до конца января

Фото: улица в Софии (dnevnik.bg)

В Болгарии решили продлить ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Карантин продлится минимум до 31 января.

Об этом сообщает Dnevnik.bg.

В этот период останутся закрытыми крупные торговые центры, ночные заведения, игровые залы, казино, рестораны и тренажерные залы. Также и дальше будут запрещены массовые мероприятия, конференции и конгрессы.

С 4 января будут открыты театры, музеи, галереи и кинотеатры. Для них будет действовать правило заполненности на 30% и соблюдение социальной дистанции минимум 1,5 метра.

С этой же даты возобновят обучение в начальных классах (с 1 по 4-й), будут работать детсады и ясли.

Рестораны в гостиницах смогут работать до 22:00 при заполняемости на 50%.

Ранее сообщалось, что Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в стране третий жесткий карантин, чтобы сдержать распространение пандемии COVID-19 в праздничные дни. Он будет действовать с 26 декабря 2020 года до 24 января 2021 года.

На этой неделе в ряде стран заявили об усилении карантина в ближайшие недели. Так, Польша ужесточит карантин на три недели в декабре-январе, а также введет комендатский час на Новый год.