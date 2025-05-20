Боксер, который "останавливал" Усика и Дюбуа, дал прогноз на реванш: "Все знают, кто выиграет"

Конголезский супертяжеловес Мартин Баколе, который заявлял, что побеждал и Александра Усика, и Даниэля Дюбуа во время спаррингов, дал прогноз на бой-реванш украинца с британцем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Seconds Out .

"Только я могу остановить Усика. Я знаю, как это сделать. Я уже останавливал его на спаррингах. И знаю, как это сделать в бою. У меня есть боксерское мышление, а у Дюбуа, думаю, его нет. Усик будет с ним играть", - добавил Мартин, которого в феврале в рамках турнира "Последнее крещендо" без шансов нокаутировал Джозеф Паркер .

"Все знают, что Усик выиграет... Все знают, что Дюбуа проиграет. Он пытается использовать свой шанс. Посмотрим... Но, по моему мнению, Дюбуа снова проиграет. Он может попробовать, но уже поздно что-то менять", - сказал Баколе.

Главный претендент на титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе уверен в победе украинского боксера.

Что известно об Усик - Дюбуа 2

Александр Усик и Дэниел Дюбуа встретятся в реванше уже этим летом. Бой состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" - на кону будет стоять титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Сейчас Усик владеет поясами WBC, WBA и WBO, а Дюбуа - IBF, который ранее также принадлежал украинцу. Усик оставил этот титул, чтобы завершить историю с Тайсоном Фьюри, которого победил в декабре 2024 года. А теперь он получит шанс во второй раз стать абсолютным - уже в бою против другого британца.

Напомним, их первая встреча состоялась в августе 2023 года - тогда Усик победил техническим нокаутом в 9-м раунде.

Но бой запомнился еще и скандалом: Дюбуа был убежден, что отправил соперника в нокдаун в пятом раунде после удара по корпусу, но рефери признал удар запрещенным (заниженным).

Ранее генеральный директор K2 Promotions Ukraine и промоутер Александр Красюк поделился мыслями о бое Усик - Дюбуа 2.

Свой прогноз на реванш между Усиком и Дюбуа дал также Владислав Сиренко, выступающий в супертяжелом весе.