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"Это реально опасный бой". Красюк о шансах Усика в реванше с Дюбуа

Лондон, Воскресенье 04 мая 2025 16:44
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"Это реально опасный бой". Красюк о шансах Усика в реванше с Дюбуа Фото: Усик и Дюбуа на арене "Уэмбли" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Андрей Костенко

Генеральный директор K2 Promotions Ukraine и промоутер Александра Усика - Александр Красюк поделился мыслями о предстоящем реванше с Даниэлем Дюбуа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наинтервью промоутера TalkSport.

Красюк рассказал об угрозах нового поединка, тактике Усика, его мотивации и планах на будущее.

&quot;Это реально опасный бой&quot;. Красюк о шансах Усика в реванше с Дюбуа

Александр Красюк (фото: K2 Promotions Ukraine)

О психологическом давлении и реакции Усика

По словам Красюка, команда Дюбуа активно готовятся к противостоянию не только физически, но и психологически, пытаясь давить на Усика. Но промоутер уверен - это не даст результата.

"Это факт, что Дюбуа и его команда готовятся побеждать - и это нормально. Но Усик несокрушимый. Ты не можешь просто бросить ему что-то в глаза и заставить его почувствовать дискомфорт. В этом бою все решается не словами, а действиями в ринге. И я не думаю, что эти обвинения как-то могут повлиять на него", - сказал Красюк.

Опасности реванша

Несмотря на уверенную победу Усика в первом поединке, на этот раз украинца ждет совсем другой соперник.

"Этот бой, я считаю, будет значительно тяжелее для Усика. Дюбуа уже не молодой проспект, а взрослый боец и чемпион IBF. Он стал физически сильнее, опытнее. Он растет в своей карьере. Ему 27, тогда как Усику - 38. И если Усик уже на вершине, то Дюбуа еще есть куда расти. Это реально опасный бой", - подчеркнул промоутер.

О тактике на повторный бой

"Самое важное для Усика - не придумывать ничего нового. Надо держать темп, быть точным, придерживаться стратегии, слушать угол. Делать то же, что и в прошлых боях", - отметил Красюк.

Сколько поединков еще проведет Усик

"Это вопрос не ко мне и не к кому-то другому, кроме самого Александра. Только он решает, сколько еще продлится его карьера. Он упоминал возможный третий бой с Фьюри, но все зависит от результатов", - пояснил промоутер.

Откуда черпает мотивацию чемпион

"Сложный вопрос. Я задаю его себе каждое утро. Как человек с Земли, не с Марса или Луны, может находить мотивацию после всего, чего уже достиг в карьере? Это феномен", - подчеркнул Красюк.

&quot;Это реально опасный бой&quot;. Красюк о шансах Усика в реванше с Дюбуа

Поединок Усик - Дюбуа 2: что известно

Реванш между Усиком (23-0, 14 КО) и Дюбуа (22-2, 21 КО) официально назначен на 19 июля. Поединок пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" и будет иметь статус боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Это будет вторая встреча боксеров в ринге за последние два года. Первая состоялась 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве Тогда в пятом раунде Дюбуа нанес удар ниже пояса, за что получил предупреждение. Усик сумел вернуть контроль над боем и в девятом раунде отправил соперника в нокаут.

После поражения Дюбуа заявил, что его "ограбили" и убеждал, что удар в пятом раунде был легитимным, а судья должен был зафиксировать его победу.

Бой 19 июля будет вторым для Усика на "Уэмбли". Впервые он дрался здесь 31 октября 2020 года с британцем Дереком Чисорой. Одолев его единогласным решением судей, украинец получил титул Интерконтинентального чемпиона WBO.

Дюбуа, в свою очередь, уже дважды боксировал на легендарной арене. Впервые это произошло в 2019 году, в рейтинговом противостоянии с Ричардом Ларти из Ганы (победил нокаутом в четвертом раунде). Второй раз - в поединке за вакантный титул IBF с соотечественником Энтони Джошуа в сентябре прошлого года. Тот бой завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Фаворитом боя букмекеры считают украинца. На его победу дают коэффициент - 1.20. Победа Дюбуа оценивается значительно ниже - 4,85. Наиболее вероятным исходом противостояния эксперты называют досрочную победу Усика нокаутом - 1,80. Триумф украинца судейским решением оценивается в - 2,55.

Накануне Канело во второй раз стал абсолютным чемпионом и теперь сразится с Кроуфордом.

Ранее Владислав Сиренко дал прогноз на бой Усик - Дюбуа 2.

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