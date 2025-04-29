Усик - Дюбуа 2. Команды боксеров сделали громкие заявления на первой пресс-конференции (видео битвы взглядов)

29 апреля состоялась первая пресс-конференция, посвященная бою-реваншу между чемпионом по версиям WBC, WBO и WBA в супертяжелом весе - украинцем Александром Усиком и обладателем титула IBF- британцем Даниэлем Дюбуа. Поединок состоится 19 июля в Лондоне на арене "Уэмбли". В нем определится новый абсолютный чемпион мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Queensberry Promotions .

Что говорила команда Усика

Пресс-конференция свелась к обсуждению наиболее противоречивого эпизода прошедшего боя. Присутствующие продолжили выяснять был ли удар Дюбуа, после которого Усик оказался на канвасе ринга правильным, или все же британец попал ниже пояса. Каждая сторона настаивала на своей версии событий.

Команда Усика представила фото, на которых четко видно, что удар Дюбуа был вне правил.

Промоутер украинца Александр Красюк, прокомментировал эпизоды из первого боя против Даниэля Дюбуа, отметив, что британский боксер неоднократно нарушал правила.

"Мы внимательно пересмотрели запись поединка и насчитали около 20 ударов ниже пояса, на которые рефери не реагировал. Это позволяет предположить, что такая манера могла быть частью тактического плана Дюбуа - играть "грязно"", - сказал Красюк.

По его словам, некоторые критики могут сомневаться в подлинности фото: "Хейтеры скажут, что это фотошоп, но это не так - все настоящее".

В конце концов украинец подарил эти фото сопернику, оставив автограф. Он также попросил Дюбуа расписаться на этих фотографиях.

"Я выиграл тот бой своей правой рукой - джебом. Бам! И этого было достаточно", - сказал Усик.

Александр Усик на пресс-конференции (фото: x.com/DAZNBoxing)

Что сказала сторона Дюбуа

Зато тренер Дюбуа Дон Чарльз обвинил украинца в неискреннем поведении.

"Как тренер, я искренне уважаю Усика как боксера - его достижения действительно впечатляют. Но обидно видеть, что он опускается до таких методов - демонстрируя противоречивые фотографии после боя. Это был правильный удар, а то, как Усик среагировал - настоящее актерство. Если бы существовал боксерский "Оскар", он бы его получил", - сказал Чарльз.

Битва взглядов

А когда слова были сказаны, боксеры провели традиционную битву взглядов.

Напомним, что первая битва взглядов на поле "Уэмбли" завершилась поражением Дюбуа, который оттолкнул украинского чемпиона. На этот раз британец снова не выдержал и первым отвернулся от Усика. Напряженная дуэль продолжалась более двух минут.

Поединок Усик - Дюбуа 2: что известно

Реванш между Усиком (23-0, 14 КО) и Дюбуа (22-2, 21 КО) официально назначен на 19 июля. Поединок пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли" и будет иметь статус боя за звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Это будет вторая встреча боксеров в ринге за последние два года. Первая состоялась 26 августа 2023 года в польском Вроцлаве Тогда в пятом раунде Дюбуа нанес удар ниже пояса, за что получил предупреждение. Усик сумел вернуть контроль над боем и в девятом раунде отправил соперника в нокаут.

После поражения Дюбуа заявил, что его "ограбили" и убеждал, что удар в пятом раунде был легитимным, а судья должен был зафиксировать победу в его пользу.

Бой 19 июля будет вторым для Усика на "Уэмбли". Впервые он дрался здесь 31 октября 2020 года с британцем Дереком Чисорой. Одолев его единогласным решением судей, украинец получил титул Интерконтинентального чемпиона WBO.

Дюбуа, в свою очередь, уже дважды боксировал на легендарной арене. Впервые это произошло в 2019 году, в рейтинговом противостоянии с Ричардом Ларти из Ганы (победил нокаутом в четвертом раунде). Второй раз - в поединке за вакантный титул IBF с соотечественником Энтони Джошуа в сентябре прошлого года. Тот бой завершился победой Дюбуа нокаутом в пятом раунде.

Фаворитом боя букмекеры считают украинца. На его победу дают коэффициент - 1.20. Победа Дюбуа оценивается значительно ниже - 4,50. Наиболее вероятным исходом противостояния эксперты называют досрочную победу Усика.