Усик - Дюбуа 2. Команды боксеров сделали громкие заявления на первой пресс-конференции (видео битвы взглядов)

Пресс-конференция свелась к обсуждению наиболее противоречивого эпизода прошедшего боя. Присутствующие продолжили выяснять был ли удар Дюбуа, после которого Усик оказался на канвасе ринга правильным, или все же британец попал ниже пояса. Каждая сторона настаивала на своей версии событий.

Команда Усика представила фото, на которых четко видно, что удар Дюбуа был вне правил.

Промоутер украинца Александр Красюк, прокомментировал эпизоды из первого боя против Даниэля Дюбуа, отметив, что британский боксер неоднократно нарушал правила.

"Мы внимательно пересмотрели запись поединка и насчитали около 20 ударов ниже пояса, на которые рефери не реагировал. Это позволяет предположить, что такая манера могла быть частью тактического плана Дюбуа - играть "грязно"", - сказал Красюк.

По его словам, некоторые критики могут сомневаться в подлинности фото: "Хейтеры скажут, что это фотошоп, но это не так - все настоящее".

В конце концов украинец подарил эти фото сопернику, оставив автограф. Он также попросил Дюбуа расписаться на этих фотографиях.

"Я выиграл тот бой своей правой рукой - джебом. Бам! И этого было достаточно", - сказал Усик.

Александр Усик на пресс-конференции (фото: x.com/DAZNBoxing)

Зато тренер Дюбуа Дон Чарльз обвинил украинца в неискреннем поведении.

"Как тренер, я искренне уважаю Усика как боксера - его достижения действительно впечатляют. Но обидно видеть, что он опускается до таких методов - демонстрируя противоречивые фотографии после боя. Это был правильный удар, а то, как Усик среагировал - настоящее актерство. Если бы существовал боксерский "Оскар", он бы его получил", - сказал Чарльз.

А когда слова были сказаны, боксеры провели традиционную битву взглядов.

Напомним, что первая битва взглядов на поле "Уэмбли" завершилась поражением Дюбуа, который оттолкнул украинского чемпиона. На этот раз британец снова не выдержал и первым отвернулся от Усика. Напряженная дуэль продолжалась более двух минут.

@usykaa vs. @DynamiteDubois for all the heavyweight marbles this summer at @wembleystadium #UsykDubois2 July 19 Live worldwide only on DAZN pic.twitter.com/Bo6UNTibzl