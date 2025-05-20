Боксер, який "зупиняв" Усика і Дюбуа, дав прогноз на реванш: "Усі знають, хто переможе"

Конголезький надважковаговик Мартін Баколе, який заявляв, що перемагав і Олександра Усика, і Даніеля Дюбуа під час спарингів, дав прогноз на бій-реванш українця з британцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Seconds Out .

"Тільки я можу зупинити Усика. Я знаю, як це зробити. Я вже зупиняв його на спарингах. І знаю, як це зробити в бою. У мене є боксерське мислення, а у Дюбуа, думаю, його немає. Усик буде з ним гратися", - додав Мартін, якого в лютому в рамках турніру "Останнє крещендо" без шансів нокаутував Джозеф Паркер .

"Усі знають, що Усик виграє… Усі знають, що Дюбуа програє. Він намагається використати свій шанс. Подивимось... Але, на мою думку, Дюбуа знову програє. Він може спробувати, але вже запізно щось змінювати", - сказав Баколе.

Головний претендент на титул чемпіона світу за версією IBF у надважкій вазі впевнений у перемозі українського боксера.

Що відомо про Усик - Дюбуа 2

Олександр Усик та Деніел Дюбуа зустрінуться в реванші вже цього літа. Бій відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" - на кону стоятиме титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Наразі Усик володіє поясами WBC, WBA та WBO, а Дюбуа - IBF, який раніше також належав українцю. Усик залишив цей титул, щоб завершити історію з Тайсоном Ф'юрі, якого переміг у грудні 2024 року. А тепер він отримає шанс вдруге стати абсолютним - уже в бою проти іншого британця.

Нагадаємо, їхня перша зустріч відбулася в серпні 2023 року - тоді Усик переміг технічним нокаутом у 9-му раунді.

Але бій запам’ятався ще й скандалом: Дюбуа був переконаний, що відправив суперника в нокдаун у п’ятому раунді після удару по корпусу, але рефері визнав удар забороненим (заниженим).

Раніше генеральний директор K2 Promotions Ukraine та промоутер Олександр Красюк поділився думками про бій Усик - Дюбуа 2.

Свій прогноз на реванш між Усиком і Дюбуа дав також Владислав Сіренко, який виступає у суперважкій вазі.