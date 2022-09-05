Бої за Херсон. Як змінилася ситуація на півдні за тиждень контрнаступу

Український прапор знову над Херсонщиною

4 вересня ЗСУ підняли державний прапор над селом Високопілля у північній частині Херсонської області.

Фото із прапором, який встановлюють наші військові на даху будівлі, опублікував голова ОП Андрій Єрмак. Проте офіційно інформацію про звільнення селища у Генштабі наразі не підтвердили.

Водночас у своєму вечірньому зверненні президент Зеленський повідомив про звільнення від російських окупантів двох населених пунктів на південному напрямку.

Крім того, 30 серпня видання CNN повідомляло, що ЗСУ вибили окупантів із чотирьох сіл у регіоні - два селища біля Херсона і ще два - біля Високопілля. У Міноборони України цю інформацію не підтвердили, але й не спростували.

Удари по мостах та складах окупантів

Українські війська щодня атакують транспортні шляхи, пункти управління, склади із боєприпасами окупантів на Херсонському напрямку.

ЗСУ закріпили вогневий контроль над Антонівським, Каховським, Дар'євським мостами, які ворог використовував для перекидання техніки. Також українські військові руйнують понтонні переправи, які намагаються будувати росіяни.

Після серії успішних ударів ЗСУ 3 вересня обрушився міст дамби у Новій Каховці, а залізничний міст був сильно пошкоджений.

Того ж дня у Херсоні здетонував склад із боєприпасами. Також було влучення в готель, де проживали російські силовики та колаборанти. А днем ​​раніше було знищено гуртожиток, де могло перебувати близько 200 окупантів.

4 вересня пролунало близько 10 вибухів поблизу з'їзду з Антонівського мосту. Усього за неділю українська авіація завдала 21 удару по позиціях, командних пунктах, складах, живій силі та техніці окупантів на південному фронті.

Що кажуть у Генштабі

Українське військове командування не афішує інформацію про звільнення населених пунктів на півдні, щоб не зашкодити мирному населенню.

Проте в Міноборони повідомляють, що операція відбувається за планом українських військових. На Херсонщині продовжуються наступальні та оборонні дії.

За словами голови прес-центру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, головним завданням ЗСУ є позбавити ворога логістики та потужностей, які можуть бути використані проти нас.

Наразі українські військові закріплюються на підконтрольних територіях, ведуть позиційні бої, знищують командні пункти та транспортні артерії росіян у Херсонській області.

Як заявила Гуменюк, ЗСУ мають достатньо потужності та засобів для того, щоб не дозволити окупантам збільшувати кількість своїх сил на південному напрямку.

Окупанти відмовляються воювати під Херсоном

Російські військові втікають зі своїх позицій у Херсонській області та відмовляються воювати на тлі успішних дій ЗСУ.

Полк так званої "ДНР" та російські десантники залишили свої позиції, коли українські військові прорвали першу лінію оборони під Херсоном 29 серпня.

Російська рота, яка базувалася у спортклубі Херсона, втекла з міста до Криму з награбованим майном на 5 вантажівках.

Частина російських військовослужбовців під Херсоном підняла бунт, відмовляючись воювати. Однією з причин стало незадовільне забезпечення - військові на передовій не мали навіть води. Після бунту деяких солдатів забрали представники контррозвідки росіян.

Як живе окупована Херсонська область

4 вересня майже всі населені пункти окупованих південних регіонів України залишились без світла. Через перебої з електрикою у Херсоні вимкнули й центральне водопостачання. Ремонтні роботи завершились надвечір.

Відключення світла та води у Херсоні та області стали регулярним явищем за час окупації. Також у регіоні часто пропадає мобільний зв'язок.

Окрім того, росіяни обмежують переміщення місцевих жителів. У разі порушення заборони окупанти загрожують відкривати вогонь на ураження.

Згідно зі зведенням Генштабу України, після успішних атак ЗСУ по транспортним переправам військові РФ заборонили цивільним перетинати річку Дніпро як по мостах, так і на плавзасобах.