У ЗСУ пояснили, чому не афішують визволення населених пунктів на півдні України

Військові не афішують інформацію про визволення населених пунктів на півдні України, оскільки це може нашкодити мирному населенню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальницю об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк під час брифінгу.

"Ми не проголошуємо звільнені населені пункти саме з гуманітарною метою, тому що такі населені пункти одразу опиняються під авіаційними, артударами ворога. Це треба усвідомити всім і не поспішити з цією інформацією", - заявила Гуменюк.

Вона додала, що інформацію про звільнення можна оголошувати, коли українські захисники просунуться та "зачистять" населені пункти від окупантів.

"Тільки після того, як населені пункти будуть вивільнені від ворога, зачищені від залишків окупантів, і наші війська просунуться настільки, щоб убезпечити мирних жителів, які там лишилися. Тільки після цього може бути проголошення вивільнення населених пунктів. Раніше - це просто дуже велика, а може бути і фатальна помилка", - підкреслила спікер.