ua ru
Нд, 04 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Херсоном частина російських солдатів відмовилася воювати: у Генштабі розкрили деталі

Новость на русском →
Херсонська область, Неділя 04 вересня 2022 18:31
Під Херсоном частина російських солдатів відмовилася воювати: у Генштабі розкрили деталі Фото: під Херсоном частина російських солдатів відмовилася воювати (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Біля тимчасово окупованого Херсона частина російських військовослужбовців відмовилася брати участь у бойових діях проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"В районі населеного пункту Херсон, військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт, написали відмову від участі в бойових діях. Відомо, що однією з причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води", - розповіли в Генштабі.

При цьому наголошується, що після бунту частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки росіян, подальша доля окупантів невідома.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові зізнаються про масову кількість відмовників.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсонская область Генштаб ВСУ Війська РФ Війна Росії проти України
NEWS
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
Українські прапори повертаються. Зеленський провів чергове засідання Ставки
DAILY
Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"
Юлія Акімовакоресподент Віталій Кім: Серед окупантів настрої: "Все пропало, нас кинули"