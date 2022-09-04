Під Херсоном частина російських солдатів відмовилася воювати: у Генштабі розкрили деталі
Біля тимчасово окупованого Херсона частина російських військовослужбовців відмовилася брати участь у бойових діях проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
"В районі населеного пункту Херсон, військовослужбовці 127 полку 1 армійського корпусу підняли бунт, написали відмову від участі в бойових діях. Відомо, що однією з причин є незадовільне всебічне забезпечення: на передових позиціях особовий склад цього полку залишився навіть без води", - розповіли в Генштабі.
При цьому наголошується, що після бунту частину військовослужбовців забрали представники контррозвідки росіян, подальша доля окупантів невідома.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські військові зізнаються про масову кількість відмовників.
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