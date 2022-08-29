Херсон та частина області знову залишилися без світла: що відомо
У тимчасово окупованому Херсоні та деяких районах області знову зникло світло. Також мешканці скаржаться на відсутність водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.
За повідомленнями мешканців, світла та води немає в Херсоні, Бериславі, Скадовську, Каховці та в Новій Каховці.
Крім того, повідомляється, що в деяких районах зник мобільний зв'язок.
Водночас російські ЗМІ пишуть, що подача електроенергії нібито припинена через аварію на підстанції в Херсонській області.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що бойовики так званої "ДНР" відійшли зі своїх позицій у Херсонській області, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.
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