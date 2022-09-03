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Росія посилила дезінформацію про контрнаступ ЗСУ, - ISW

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Субота 03 вересня 2022 07:49
Росія посилила дезінформацію про контрнаступ ЗСУ, - ISW Фото: російський військовий (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Втома росіян від війни заважатиме вербуванню, а неправдивих заяв Кремля про ситуацію під Херсоном буде дедалі більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики згадали недавнє соцопитування Левади-центру, згідно з яким 48% респондентів наполягають на продовженні "спецоперації", а все більше молоді схиляються до мирних переговорів.

Це досі високі показники підтримки агресії Путіна, додали експерти, але все більше виявляється втома від війни серед населення стане для Кремля проблемою - наприклад, керівництву РФ буде складніше вербувати нових "добровольців".

В ISW звертають увагу, що російські офіційні особи і пропагандисти все активніше просувають власні наративи щодо українського контрнаступу, щоб посилити неправдиві заяви про те, що він згубний для подальшого існування України.

Зокрема, міністр оборони Росії Сергій Шойгу 2 вересня заявив, що президент України Володимир Зеленський спланував операцію в Херсонській області виключно для того, щоб створити у "західних кураторів" ілюзію, що українські війська можуть вести ефективний контрнаступ.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 1 вересня сказав, що внутрішні українські розбіжності незабаром змусять військовий конфлікт припинитися.

Американські аналітики додали, що російські військові пропагандисти посилили ці наративи 1-2 вересня, оскільки інформаційний простір навколо успіху і темпів українського контрнаступу залишався туманним.

"Російські джерела будуть продовжувати поширювати брехливі наративи, щоб використовувати мовчання українських військових. Як раніше зазначав ISW, складні контрнаступи не можуть бути проведені миттєво або через кілька днів, а російська інтерпретація негайного українського провалу через відсутність постійних територіальних досягнень є навмисним затемненням реальності", - констатували в ISW.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські захисники почали бої за Херсон.

Крім того, ЗСУ порвали першу лінію оборони окупантів у Херсонській області.

Також ЗМІ повідомляли, що українські бійці завдали удару по будинку в Херсоні, де перебувало близько 200 окупантів, в тому числі - співробітники ФСБ.

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Збройні сили України Херсонская область
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