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ЗСУ знищили пункт управління, багато живої сили й техніки окупантів, - ОК "Південь"

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Понеділок 05 вересня 2022 02:15
ЗСУ знищили пункт управління, багато живої сили й техніки окупантів, - ОК "Південь" Фото: ЗСУ знищили пункт управління та багато живої сили й техніки окупантів на півдні (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Українські військові протягом 4 вересня неодноразово потужно били по окупантах на півдні. Внаслідок дій ЗСУ було вражено пункт управління, а також знищено багато живої сили та техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування "Південь".

Військові зазначили, що наша авіація завдала 21 удар по позиціях, опорних і командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об'єктах росіян.

"Ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання в інтенсивній кількості. Переправи через Дніпро й Інгулець перебувають під щільним вогневим контролем", - вказали в ОК "Південь".

Так, протягом бойового дня окупанти втратили:

  • 104 солдатів;
  • 6 танків;
  • 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки;
  • 9 гаубиць "Мста-С" і "Мста-Б";
  • безпілотний розвідник "Елерон-10".

ЗСУ також знищили склад ворожих боєприпасів у районі Томиної Балки та понтонну переправу поблизу села Львове,

Окрім цього, українські воїни вразили:

  • пункт управління 35 армії в Каховському районі.
  • два контрольно-спостережні пункти батальйонних тактичних груп 247-го десантно-штурмового полку і 126-ої окремої бригади берегової оборони в Миколаївському та Бериславському районах, відповідно.

Нагадаємо, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники мають достатньо засобів для того, аби не дозволити російським окупантам збільшувати кількість своїх сил на південному напрямку.

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