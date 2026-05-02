Зеленский ввел санкции против экс-главы ОП Богдана и соратников Медведчука

Президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против пяти человек - среди них экс-глава Офиса президента Андрей Богдан и двое функционеров олимпийского спорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Кто под санкциями

Под ограничения попали пятеро:

Андрей Богдан - бывший глава Офиса Президента Украины;

Богдан Пукиш - бизнесмен, соратник и партнер подсанкционного Виктора Медведчука;

Алан Кирюхин - российский бизнесмен, ключевой менеджер подсанкционной платежной системы А7А5, которую используют для обхода санкций;

Станислав Поздняков и Михаил Мамиашвили - функционеры-пропагандисты олимпийского спорта РФ.

Их действия, по оценке СНБО, угрожают национальным интересам, безопасности, суверенитету и территориальной целостности Украины.

Что предусматривают ограничения

Санкции применены на 10 лет. Они предусматривают:

блокирование активов;

запрет торговых операций;

приостановление лицензий и других разрешений;

запрет участвовать в приватизации и аренде госимущества;

лишение государственных наград Украины - бессрочно.

Кто такой Андрей Богдан

Богдан - юрист по специальности, в прошлом личный адвокат олигарха Игоря Коломойского. На президентских выборах 2019 года он консультировал команду Зеленского по правовым вопросам, а после победы того на выборах возглавил сначала Администрацию, а затем и только что созданный Офис Президента.

На должности он пробыл меньше года - в феврале 2020-го Зеленский его уволил. Его место занял Андрей Ермак. Еще в 2014 году Богдан подпал под люстрацию из-за работы в правительстве Николая Азарова, однако через пять лет оказался на одной из ключевых должностей в государстве.