Богачук вдруге програв Адамсу: що це означає для українського боксера (відео)

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук провів бій-реванш проти американця Брендона Адамса. Поєдинок відбувся в Лас-Вегасі у рамках андеркарду бою Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат протистояння .

Хід поєдинку

З перших раундів Адамс захопив центр рингу та діяв першим номером. Він комбінував атаки, активно використовував аперкоти й удари по корпусу. Богачук намагався відповідати джебами та оверхендами, але в цілому діяв обережніше та частіше опинявся в обороні.

У шостому раунді американець завдав українцю кілька небезпечних ударів, після чого остаточно перехопив ініціативу. Богачук зменшив активність і вже не міг нав'язати супернику свій темп.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу американцю – 99:91, 98:92, 98:92.

Serhii Bohachuk shows off his dance moves after eating a big shot from Brandon Adams#CaneloCrawford live on Netflix l #RiyadhSeasonCard @RiyadhSeason pic.twitter.com/3Mt4y6FkvZ — Ring Magazine (@ringmagazine) September 14, 2025

Третє фіаско українця

Для Богачука ця поразка стала другою від Адамса та третьою в кар'єрі. Ще у 2021 році американець сенсаційно зупинив українця, який тоді мав ідеальний рекорд 18-0.

Після цього Богачук виграв 8 з 9 поєдинків і вийшов на реванш з американцем, якому знову програв.

Всього від початку професійної кар'єри Богачук провів 29 поєдинків, в яких здобув 26 перемог (24 – достроково) та тричі поступився.