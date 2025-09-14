ua en ru
Богачук вдруге програв Адамсу: що це означає для українського боксера (відео)

Лас-Вегас, Неділя 14 вересня 2025 09:53
Богачук вдруге програв Адамсу: що це означає для українського боксера (відео) Фото: Сергій Богачук зазнав третьої поразки в кар'єрі (instagram.com/sbohachuk)
Автор: Андрій Костенко

Український боксер першої середньої ваги Сергій Богачук провів бій-реванш проти американця Брендона Адамса. Поєдинок відбувся в Лас-Вегасі у рамках андеркарду бою Сауля Альвареса та Теренса Кроуфорда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат протистояння.

Хід поєдинку

З перших раундів Адамс захопив центр рингу та діяв першим номером. Він комбінував атаки, активно використовував аперкоти й удари по корпусу. Богачук намагався відповідати джебами та оверхендами, але в цілому діяв обережніше та частіше опинявся в обороні.

У шостому раунді американець завдав українцю кілька небезпечних ударів, після чого остаточно перехопив ініціативу. Богачук зменшив активність і вже не міг нав'язати супернику свій темп.

У підсумку судді одноголосно віддали перемогу американцю – 99:91, 98:92, 98:92.

Третє фіаско українця

Для Богачука ця поразка стала другою від Адамса та третьою в кар'єрі. Ще у 2021 році американець сенсаційно зупинив українця, який тоді мав ідеальний рекорд 18-0.

Після цього Богачук виграв 8 з 9 поєдинків і вийшов на реванш з американцем, якому знову програв.

Всього від початку професійної кар'єри Богачук провів 29 поєдинків, в яких здобув 26 перемог (24 – достроково) та тричі поступився.

