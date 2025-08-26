Богачук вернул себе первое место в рейтинге WBC: детали скандала

Украинский боксер Сергей Богачук вернул себе первую позицию в рейтинге Всемирного боксерского совета (WBC) в первом полусреднем весе. Это произошло после успешной апелляции, которую подала его команда, поскольку спортсмена неправомерно опустили на второе место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WBC.

Украинский боксер подал апелляцию после неожиданного понижения в рейтинге

Ранее WBC опустила 30-летнего украинца на вторую строчку, что вызвало значительный резонанс в команде спортсмена.

Согласно обновленному рейтингу, Богачука, который является обязательным претендентом на титул, неожиданно подвинули, поставив выше него Джарона Энниса.

Этот американский боксер ни разу не выступал в первом полусреднем весе, что стало причиной для недовольства команды Богачука. В связи с этим, его промоутер Том Леффлер подал апелляцию в WBC.

WBC признала свою ошибку и удовлетворила апелляцию

Апелляционный комитет WBC рассмотрел обращение команды Богачука. В своем заявлении организация отметила, что хоть рейтинг боксера и базируется на субъективном определении его относительных преимуществ и определяется большинством голосов Рейтингового комитета WBC, апелляция была удовлетворена.

"WBC недавно получила апелляцию по рейтингу от промоутера Тома Леффлера относительно боксера в первом полусреднем весе Сергея Богачука. Апелляционный комитет по рейтингам WBC совета получил и рассмотрел апелляцию в соответствии с положениями Закона о реформе бокса Мухаммеда Али", - говорится в официальном сообщении.

"Апелляционный комитет по рейтингам WBC, кроме самого Рейтингового комитета WBC, рассмотрел эту апелляцию и удовлетворил запрашиваемое ходатайство, которое заключается в восстановлении господина Богачука на первой позиции рейтинга", - пояснила организация.

Это решение подтверждает позицию Сергея Богачука как главного претендента на чемпионский пояс в своей весовой категории.

Предстоящий бой-реванш Богачука

Теперь, когда вопрос с рейтингом решен, Сергей Богачук может полностью сосредоточиться на подготовке к следующему поединку.

Следующий бой украинского боксера состоится 13 сентября в Лас-Вегасе. Его соперником станет Брэндон Адамс, который нанес Богачуку первое поражение в карьере в 2021 году.

Этот бой-реванш станет частью андеркарда грандиозного вечера бокса, главным событием которого будет поединок между звездами мирового бокса Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.