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С падением и без нокаута: Богачук победил в непростом противостоянии с сюрпризами (видео)

Коммерс, Воскресенье 18 мая 2025 11:46
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С падением и без нокаута: Богачук победил в непростом противостоянии с сюрпризами (видео) Фото: Богачук лишь второй раз в карьере победил без нокаута (instagram.com/sbohachuk)
Автор: Андрей Костенко

В американском городе Коммерс, на арене Commerce Casino состоялся боксерский вечер, главным событием которого стал рейтинговый поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг). Украинец Сергей Богачук одержал победу над американцем Майклом Фоксом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя.

Бой в деталях

Высокий левша-аутфайтер Фокс большую часть боя проводил спиной к канатам, не сумев удержать Богачука на джебе. Украинец активно давил, несколько раз попал правым хуком.

Обычно Фокс хорошо "гасит" активность оппонента, делая бой пассивным и не слишком зрелищным. Но на этот раз ему не удалось избежать разменов ударами - он вынужденно шел в бой. Вероятно, он еще никогда не наносил столько ударов за поединок.

В третьем раунде Фокс имел серьезные проблемы: Богачук зажал его в углу, и попытки клинчевать не помогли - украинец имел явное физическое преимущество. Однако у фаворита также возникали трудности - много сумбура, промахов и неэффективных атак.

Лучшие моменты Фокса - в 4-м и 5-м раундах. Он красиво контратаковал, пользовался ошибками соперника, сохранял дистанцию и переигрывал Богачука на ногах благодаря постоянному движению. Интрига в поединке возросла.

Богачуку не хватало ударов по корпусу, он часто промахивался. В 8-м раунде Фокс выглядел очень уверенно, однако в следующих Сергей исправил ситуацию и начал бить по корпусу.

В решающем 10-м раунде оба боксера оказывались на настиле ринга, однако рефери квалифицировал это, как толчки и не фиксировал нокдаунов.

Фокс провел один из лучших боев в своей карьере, уверенно взял как минимум четыре раунда. Однако все трое судей единодушно отдали победу украинцу - 97:93, 97:93 и 98:92.

Что победа дает Богачуку

Богачук записал в свой актив 26-ю победу в карьере. Это лишь второй его победный бой без нокаута.

Украинец имеет статус обязательного претендента по версии WBC. Полноценным титулом владеет Себастьян Фундора, временный чемпион - Вирджил Ортис.

Кто такой Сергей Богачук

30-летний уроженец Винницы громко заявил о себе в 2016 году, когда в рамках полупрофессиональной лиги WSB в Харькове сенсационно победил звезду любительского бокса Рониеля Иглесиаса - двукратного олимпийского чемпиона из Кубы.

После этого на украинца обратил внимание влиятельный промоутер Том Леффлер, который подписал с ним контракт. Богачук переехал в США, где тренировался у легендарного Абеля Санчеса, а затем - у Мануэля Роблеса.

Стал обладателем титула WBC Continental Americas, провел несколько эффектных защит, а в 2023 году завоевал временный титул WBC в первом среднем весе, победив Брайана Мендосу.

В дебютной защите титула в августе 2024 года устроил головокружительный бой с Вирджилом Ортисом, дважды отправлял того в нокдаун, но проиграл решением судей. Закрыл это поражение убедительной победой над Ишмаэлем Дэвисом в отборочном бою WBC, который состоялся в рамках шоу Усик - Фьюри 2 в декабре 2024-го.

Всего с начала профессиональной карьеры провел 28 поединков, в которых одержал 26 побед (24 - досрочно) и дважды уступил.

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