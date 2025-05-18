С падением и без нокаута: Богачук победил в непростом противостоянии с сюрпризами (видео)

В американском городе Коммерс, на арене Commerce Casino состоялся боксерский вечер, главным событием которого стал рейтинговый поединок в первом среднем весе (до 69,9 кг). Украинец Сергей Богачук одержал победу над американцем Майклом Фоксом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат боя .

Бой в деталях

Высокий левша-аутфайтер Фокс большую часть боя проводил спиной к канатам, не сумев удержать Богачука на джебе. Украинец активно давил, несколько раз попал правым хуком.

Обычно Фокс хорошо "гасит" активность оппонента, делая бой пассивным и не слишком зрелищным. Но на этот раз ему не удалось избежать разменов ударами - он вынужденно шел в бой. Вероятно, он еще никогда не наносил столько ударов за поединок.

В третьем раунде Фокс имел серьезные проблемы: Богачук зажал его в углу, и попытки клинчевать не помогли - украинец имел явное физическое преимущество. Однако у фаворита также возникали трудности - много сумбура, промахов и неэффективных атак.

Лучшие моменты Фокса - в 4-м и 5-м раундах. Он красиво контратаковал, пользовался ошибками соперника, сохранял дистанцию и переигрывал Богачука на ногах благодаря постоянному движению. Интрига в поединке возросла.

Богачуку не хватало ударов по корпусу, он часто промахивался. В 8-м раунде Фокс выглядел очень уверенно, однако в следующих Сергей исправил ситуацию и начал бить по корпусу.

В решающем 10-м раунде оба боксера оказывались на настиле ринга, однако рефери квалифицировал это, как толчки и не фиксировал нокдаунов.

Фокс провел один из лучших боев в своей карьере, уверенно взял как минимум четыре раунда. Однако все трое судей единодушно отдали победу украинцу - 97:93, 97:93 и 98:92.

Результаты



Сергей Богачук победил Mykal Fox via Unanimous Decision #BrunchBoxing pic.twitter.com/Q09vaUCs4u - EZ RAW Brunch Boxing (@EzRawBoxing) 18 мая 2025 г.

Что победа дает Богачуку

Богачук записал в свой актив 26-ю победу в карьере. Это лишь второй его победный бой без нокаута.

Украинец имеет статус обязательного претендента по версии WBC. Полноценным титулом владеет Себастьян Фундора, временный чемпион - Вирджил Ортис.