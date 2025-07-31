Богачук в андеркарде боя Альварес - Кроуфорд получил шанс отомстить за первое поражение в карьере

Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук проведет реванш с американцем Брэндоном Адамсом. Их бой состоится 13 сентября в Лас-Вегасе в рамках большого вечера бокса, главным событием которого станет поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Счета с Адамсом

Бой с 36-летним Адамсом (25-4, 16 KO) имеет для украинца особое значение. Именно этот соперник нанес Богачуку первое поражение в профессиональной карьере. В марте 2021 года Адамс победил Богачука техническим нокаутом в восьмом раунде и отобрал у него титул WBC Continental Americas в первом среднем весе.

С тех пор украинец провел восемь боев, из которых выиграл семь. Последний раз он выходил в ринг в мае текущего года, когда победил американца Майкла Фокса единогласным решением судей.

Ожидается, что поединок Богачук - Адамс станет одним из главных в андеркарде вечера.

А основным событием будет противостояние мексиканца Альвареса и американца Кроуфорда за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Кто такой Сергей Богачук

30-летний уроженец Винницы громко заявил о себе в 2016 году, когда в рамках полупрофессиональной лиги WSB в Харькове сенсационно победил звезду любительского бокса Рониеля Иглесиаса - двукратного олимпийского чемпиона из Кубы.

После этого на украинца обратил внимание влиятельный промоутер Том Леффлер, который подписал с ним контракт. Богачук переехал в США, где тренировался у легендарного Абеля Санчеса, а затем - у Мануэля Роблеса.

Стал обладателем титула WBC Continental Americas, провел несколько эффектных защит, а в 2023 году завоевал временный титул WBC в первом среднем весе, победив Брайана Мендосу.

В дебютной защите титула в августе 2024 года устроил головокружительный бой с Вирджилом Ортисом, дважды отправлял того в нокдаун, но проиграл решением судей. Закрыл это поражение убедительной победой над Ишмаэлем Дэвисом в отборочном бою WBC, который состоялся в рамках шоу Усик - Фьюри 2 в декабре 2024-го.

Всего с начала профессиональной карьеры провел 28 поединков, в которых одержал 26 побед (24 - досрочно) и дважды уступил.