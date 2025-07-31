ua en ru
Чт, 31 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Гороскопы Спорт Советы Интересное
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Богачук в андеркарде боя Альварес - Кроуфорд получил шанс отомстить за первое поражение в карьере

Лас-Вегас, Четверг 31 июля 2025 13:05
UA EN RU
Богачук в андеркарде боя Альварес - Кроуфорд получил шанс отомстить за первое поражение в карьере Фото: Сергей Богачук получил шанс на реванш (instagram.com/sbohachuk)
Автор: Андрей Костенко

Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук проведет реванш с американцем Брэндоном Адамсом. Их бой состоится 13 сентября в Лас-Вегасе в рамках большого вечера бокса, главным событием которого станет поединок между Саулем Альваресом и Теренсом Кроуфордом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал "ТАЙК МАЙСОН".

Счета с Адамсом

Бой с 36-летним Адамсом (25-4, 16 KO) имеет для украинца особое значение. Именно этот соперник нанес Богачуку первое поражение в профессиональной карьере. В марте 2021 года Адамс победил Богачука техническим нокаутом в восьмом раунде и отобрал у него титул WBC Continental Americas в первом среднем весе.

С тех пор украинец провел восемь боев, из которых выиграл семь. Последний раз он выходил в ринг в мае текущего года, когда победил американца Майкла Фокса единогласным решением судей.

Ожидается, что поединок Богачук - Адамс станет одним из главных в андеркарде вечера.

А основным событием будет противостояние мексиканца Альвареса и американца Кроуфорда за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе.

Кто такой Сергей Богачук

30-летний уроженец Винницы громко заявил о себе в 2016 году, когда в рамках полупрофессиональной лиги WSB в Харькове сенсационно победил звезду любительского бокса Рониеля Иглесиаса - двукратного олимпийского чемпиона из Кубы.

После этого на украинца обратил внимание влиятельный промоутер Том Леффлер, который подписал с ним контракт. Богачук переехал в США, где тренировался у легендарного Абеля Санчеса, а затем - у Мануэля Роблеса.

Стал обладателем титула WBC Continental Americas, провел несколько эффектных защит, а в 2023 году завоевал временный титул WBC в первом среднем весе, победив Брайана Мендосу.

В дебютной защите титула в августе 2024 года устроил головокружительный бой с Вирджилом Ортисом, дважды отправлял того в нокдаун, но проиграл решением судей. Закрыл это поражение убедительной победой над Ишмаэлем Дэвисом в отборочном бою WBC, который состоялся в рамках шоу Усик - Фьюри 2 в декабре 2024-го.

Всего с начала профессиональной карьеры провел 28 поединков, в которых одержал 26 побед (24 - досрочно) и дважды уступил.

Ранее известный журналист назвал гонорар Усика за бой с Дюбуа.

Также читайте, как новый "закон имени Мухаммеда Али" может полностью изменить правила бокса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бокс
Новости
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Ракетный удар по дому в Киеве: разрушен подъезд, под завалами люди - репортаж РБК-Украина
Аналитика
Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эрдоган в игре. Состоится ли встреча Зеленского с Путиным и Трампом в Турции