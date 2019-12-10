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Бойовики на Донбасі продовжують порушувати мінські угоди

Новини » Надзвичайні події     10.12.2019 - 13:05
Бойовики на Донбасі продовжують порушувати мінські угоди
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок обстрілів немає

Бойовики на Донбасі 10 грудня здійснили один обстріл по українським позиціям в районі Лебединського. Про це повідомляє прес-служба Міноборони.

Зазначається, що збройні формування РФ та її найманці порушили мінські угоди. Бойових втрат від початку поточної доби внаслідок цього обстрілу немає.

"З 08.40 до 09.35 ворог випустив 6 мін калібру 82 мм, та вів вогонь з гранатометів та стрілецького озброєння по нашим оборонцям Лебединського. Обстріл окупанти вели від Саханки. Українські воїни застосовували у відповідь стрілецьке озброєння", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вчора троє українських військових підірвались на міні. Вони загинули. Взагалі 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню.

РБК-Україна писало, що вчора відбулась нормандська зустріч. Президент Володимир Зеленський заявив, що питання повернення Україні кордону буде обговорюватися на наступній зустрічі.

Також український президент повідомив, що закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік.

Крім того, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що українська поліція готова патрулювати з "представниками територіальних громад", коли незаконні збройні формування покинуть ОРДЛО.

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