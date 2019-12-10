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Боевики на Донбассе продолжают нарушать минские соглашения

Новости » Происшествия     10.12.2019 - 13:05
Боевики на Донбассе продолжают нарушать минские соглашения
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевых потерь от начала текущих суток в результате обстрелов нет

Боевики на Донбассе 10 декабря осуществили один обстрел по украинским позициям в районе Лебединского. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что вооруженные формирования РФ и ее наемники нарушили минские соглашения. Боевых потерь от начала текущих суток в результате этого обстрела нет.

"С 08.40 до 09.35 враг выпустил 6 мин калибра 82 мм, и вел огонь из гранатометов и стрелкового вооружения по нашим защитникам Лебединского. Оккупанты вели обстрел от Саханки. Украинские воины применяли в ответ стрелковое вооружение", - говорится в сообщении.

Напомним, что вчера трое украинских военных подорвались на мине. Они погибли. Вообще 9 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня.

РБК-Украина писало, что вчера состоялась нормандская встреча. Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос возвращение Украине границы будет обсуждаться на следующей встрече.

Также украинский президент сообщил, что закон об особом статусе Донбасса будет продлен на один год.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что украинская полиция готова патрулировать с "представителями территориальных общин", когда незаконные вооруженные формирования покинут ОРДЛО.

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