ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі загинули троє українських військових

Новини » Надзвичайні події     10.12.2019 - 07:36
На Донбасі загинули троє українських військових

Бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню

На Донбасі 9 грудня збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС у Facebook.

Так, противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Зафіксовано також ворожий вогонь з озброєння БМП.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" російські окупаційні війська здійснили 4 обстріли:

  • двічі неподалік Водяного - з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • біля Березового - з автоматичних гранатометів;
  • поблизу Красногорівки - з гармат БМП-1, ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" зафіксовано 3 ворожих обстріли:

  • біля Луганського - з ручних протитанкових гранатометів;
  • неподалік Новолуганського - з РПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
  • поблизу Хутора Вільного - з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

"Вчора, 9 грудня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої загинули три військовослужбовця Об'єднаних сил", - повідомили у штабі ООС.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

Нагадаємо, на Донбасі протягом минулої доби, 8 грудня, у районі проведення операції Об'єднаних сил бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню.

Під час засідання Ради національної безпеки та оборони не виключили ескалацію конфлікту на Донбасі після зустрічі у нормандському форматі. Все залежатиме від результатів зустрічі лідерів у Парижі.

Меркель не проти перегляду мінських угод Закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на рік, - Зеленський
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся