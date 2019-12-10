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Закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на рік, - Зеленський

Новини » Політика     10.12.2019 - 03:09
Закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на рік, - Зеленський
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Закон продовжить діяти як тимчасовий

Закон про особливий статус Донбасу буде продовжений на один рік. Про це заявив на брифінгу після нормандської зустрічі президент України Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, закон продовжить діяти як тимчасовий.

"Будемо його продовжувати. Це тимчасовий закон. Нам легше зараз продовжити цей законопроект. А потім пізніше внести формулу Штайнмайера, побачивши кроки, що ми наближаємось до деескалації", - заявив Зеленський

Відповідаючи на питання, президент підтвердив, що закон продовжать на один рік.

" Я гадаю, що треба продовжувати. Тим більше ви знаєте, що цей законопроект ми повинні погодити з усіма сторонами в ТКГ. Мені здається, що це дуже складно і нам потім можуть викручувати руки. А цей закон вже є. Ми його продовжуємо, на рік. Думаю, в цьому немає проблем" , - додав він.

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