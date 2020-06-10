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Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з важкого озброєння

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 13:49
Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з важкого озброєння
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Українські військовослужбовці адекватно відповіли на обстріли бойовиків

Від початку доби бойовики на Донбасі шість разів обстріляли українські позиції. Російські окупаційні війська під час обстрілів використовували важке озброєння.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Як повідомляється, зранку бойовики тричі вели вогонь по українським військовим біля Хутора Вільний та один раз по захисниках Оріхового. Під час обстрілів вони використовували станкові протитанкові та автоматичні станкові гранатомети, а також великокаліберні кулемети.

Крім того, окупанти двічі обстріляли захисників поблизу Павлополя, використовуючи при цьому міномети, станкові протитанкові гранатомети та кулемети великого калібру.

Як зазначається, українські військовослужбовці адекватно відповіли на обстріли бойовиків. Втрат серед захисників немає.

Нагадаємо, на Донбасі 9 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню, внаслідок чого один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Крім того, під Авдіївкою підірвався автомобіль ЗСУ, поранені десять військових.

Також російські окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік безпілотника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасбойовикиООС
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