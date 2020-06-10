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На Донбасі поранення отримав український військовий, у бойовиків - четверо поранених і загиблий

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 07:27
На Донбасі поранення отримав український військовий, у бойовиків - четверо поранених і загиблий
Фото: ситуація на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінометів та гранатометів

На Донбасі 9 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.

Про це повідомляє штаб ООС.

Бойовики обстріляли українські позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, своєчасно реагували на ворожі провокації та прицільним вогнем по позиціях загарбників подавили їх збройну активність", - зазначили у штабі ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" бойовики вели вогонь поблизу Мар’їнки, Старогнатівки, Широкиного та Авдіївки.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти обстрілювали позиції ООС поблизу Оріхового, Хутора Вільного, Шумів, Луганського, Кримського та Новотошківського.

За даними розвідки, 9 червня Об’єднані сили знищили одного окупанта та ще чотирьох поранили.

Від початку поточної доби російські збройні формування 2 рази порушили режим припинення вогню - на підступах до Павлополя та неподалік Хутора Вільного. За поточну добу втрат серед українських воїнів немає.

Нагадаємо, за попередню добу на Донбасі в результаті обстрілу був поранений український військовий.

Також РБК-Україна писало, що під Авдіївкою підірвався автомобіль ЗСУ, поранені десять військових.

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Автор: Надія Собенко

Теги Новини України ДонбасООС
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