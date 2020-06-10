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Бойовики на Донбасі відкрили вогонь у бік безпілотника ОБСЄ

Новини » Надзвичайні події     10.06.2020 - 11:55
Бойовики на Донбасі відкрили вогонь у бік безпілотника ОБСЄ
Фото: патруль ОБСЄ (facebook.com.OSCE.Ukraine)

Спостерігачам довелося приземлити літальний апарат та залишити цей район

Російсько-окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї у бік безпілотника Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Літальний апарат пролітав поблизу Донецька.

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ у звіті № 136/2020

Як повідомляється, під час польоту безпілотного літального апарату (БПЛА) малого радіусу дії у північно-східному напрямку від Пролетарського району населеного пункту Донецьк, СММ зафіксувала постріли у бік безпілотника. Таким чином бойовиками було здійснено 12 пострілів і 6 черг на відстані 100–200 м на південний схід, тоді як БПЛА пролітав приблизно за 100–150 м на південний схід.

Спостерігачам довелося приземлити літальний апарат та залишити цей район.

Нагадаємо, патруль місії ОБСЄ потрапив під обстріл в районі Золотого Луганської області, перебуваючи на окупованій території.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила, що у Донецькій області протягом 1 червня спостерігалось збільшення порушень режиму припинення вогню.

Крім того, ОБСЄ повідомила про 9 жертв серед мирного населення в результаті обстрілу на Донбасі в період з 4 по 17 травня.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ДонбасОБСЄбеспилотникобстрел
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