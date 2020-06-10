Боевики на Донбассе обстреляли позиции ООС из тяжелого вооружения

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Украинские военнослужащие адекватно ответили на обстрелы боевиков

От начала суток боевики на Донбассе шесть раз обстреляли украинские позиции. Российские оккупационные войска во время обстрелов использовали тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

Как сообщается, утром боевики трижды вели огонь по украинским военным возле Хутора Вильный и один раз по защитникам Орехового. Во время обстрелов они использовали станковые противотанковые и автоматические станковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Кроме того, оккупанты дважды обстреляли защитников возле Павлополя, используя при этом минометы, станковые противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

Как отмечается, украинские военнослужащие адекватно ответили на обстрелы боевиков. Потерь среди защитников нет.

Напомним, на Донбассе 9 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Кроме того, под Авдеевкой подорвался автомобиль ВСУ, ранены десять военных.

Также российские оккупационные войска открыли огонь из стрелкового оружия в сторону беспилотника Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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Автор: Андрей Козловский