ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики 12 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі

Новость на русском →
Донбас, Четвер 24 червня 2021 17:46
Бойовики 12 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі Фото: українські військові (facebook.com/pressjfo.news)
Автор: РБК-Україна

У четвер, 24 червня, збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті ворожого обстрілу український військовий отримав осколкове поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил у Facebook.

Так, ворожий обстріл був зафіксований поблизу населеного пункту Новгородський. Бойовики відкрили вогонь з мінометів 82-го калібру. Також неподалік Південного російсько-окупаційні війська двічі обстріляли українські позиції з мінометів 120-го калібру.

В районі селища Шум окупанти застосували 120-мм міномети. Поблизу Мар'їнка бойовики двічі відкрили вогонь зі 100-мм протитанкової гармати МТ-12.

У напрямку Старогнатівки окупанти здійснили обстріли зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. На Приазов'ї, неподалік Водяного, російські найманці обстріляли позиції ООС з автоматичних станкових та підствольних гранатометів, а також стрілецької зброї.

Поблизу Невельського бойовики відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру, а поблизу Новотошківського - з мінометів 82-го калібру. Поблизу Красногорівки російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-го калібру, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

В районі населеного пункту Майорськ бойовики здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

"В результаті ворожого вогню один військовий отримав проникаючі осколкові поранення. Після надання першої медичної допомоги воїна транспортували до лікувального закладу. Стан пораненого - середньої тяжкості", - йдеться в повідомленні.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь на ворожі обстріли.

"Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через українську сторону СЦКК, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, спостерігачі ОБСЄ зафіксували протягом вівторка, 22 червня, 166 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

Крім того, за минулу добу, 23 червня, бойовики 22 рази порушили режим припинення вогню на Донбасі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас ООС
NEWS
Зеленський підписав санкції проти російських банків
Зеленський підписав санкції проти російських банків
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ