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Загострення на Донбасі: бойовки за добу здійснили 22 обстріли та двічі запускали безпілотники

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Четвер 24 червня 2021 08:14
Загострення на Донбасі: бойовки за добу здійснили 22 обстріли та двічі запускали безпілотники Фото: на Донбасі бойовики здійснили 22 обстріли за добу (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: РБК-Україна

Протягом минулої доби, 23 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових немає.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Вчора на Донбасі було неспокійно у таких точках.

  • поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
  • неподалік Майорська противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
  • біля Південного російські найманці обстрілювали позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-го калібру.
  • в районі населеного пункту Мар'їнка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
  • у напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.
  • неподалік Старогнатівки російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українські війська з артилерійських систем 122-го калібру та 82 мм. мінометів.
  • біля населеного пункту Новгородське ворожі війська застосовували міномети 82-го калібру.
  • в районі Авдіївки російські окупанти 4 рази обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
  • з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів російські збройні формування двічі обстрілювали військових Об’єднаних сил біля Луганського.
  • на Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог двічі здійснював обстріли наших позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
  • у бік Новоолександрівки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
  • поблизу Новотошківського українські позиції окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї, а біля Золотого-4 з ручних протитанкових гранатометів.
  • у районі населеного пункту Широкине ворог обстрілював позиції українських сил з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, переобладнаних під постріл міною 82 мм.
  • окрім того, поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями українських підрозділів.
  • неподалік населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку 24 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню - біля Новгородського, двічі біля Південного та поблизу Шумів.

Раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували протягом вівторка, 22 червня, 166 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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