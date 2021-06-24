Загострення на Донбасі: бойовки за добу здійснили 22 обстріли та двічі запускали безпілотники
Фото: на Донбасі бойовики здійснили 22 обстріли за добу (flickr.com/ministryofdefenceua)
Протягом минулої доби, 23 червня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 22 порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат серед військових немає.
Вчора на Донбасі було неспокійно у таких точках.
- поблизу Новоселівки ворог відкривав вогонь з мінометів 82-го калібру.
- неподалік Майорська противник застосовував ручні протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети.
- біля Південного російські найманці обстрілювали позиції Об’єднаних сил із мінометів 120-го калібру.
- в районі населеного пункту Мар'їнка окупанти вели вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
- у напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів.
- неподалік Старогнатівки російсько-окупаційні війська двічі обстрілювали українські війська з артилерійських систем 122-го калібру та 82 мм. мінометів.
- біля населеного пункту Новгородське ворожі війська застосовували міномети 82-го калібру.
- в районі Авдіївки російські окупанти 4 рази обстрілювали українських захисників з мінометів 120-го та 82-го калібрів, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
- з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів російські збройні формування двічі обстрілювали військових Об’єднаних сил біля Луганського.
- на Приазов’ї, неподалік Водяного, ворог двічі здійснював обстріли наших позицій з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
- у бік Новоолександрівки російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
- поблизу Новотошківського українські позиції окупанти обстрілювали зі стрілецької зброї, а біля Золотого-4 з ручних протитанкових гранатометів.
- у районі населеного пункту Широкине ворог обстрілював позиції українських сил з великокаліберних кулеметів та ручних протитанкових гранатометів, переобладнаних під постріл міною 82 мм.
- окрім того, поблизу Авдіївки противник влаштував провокацію з використанням безпілотного літального апарату типу "Mavic", який намагався здійснити проліт над позиціями українських підрозділів.
- неподалік населеного пункту Піски зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування. БПЛА противника вчасно подавлений засобами РЕБ.
Станом на 7 годину ранку 24 червня, зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню - біля Новгородського, двічі біля Південного та поблизу Шумів.
Раніше повідомлялося, що спостерігачі ОБСЄ зафіксували протягом вівторка, 22 червня, 166 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.