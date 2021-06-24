Боевики 12 раз обстреливали позиции ООС на Донбассе

В четверг, 24 июня, вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеского обстрела украинский военный получил осколочное ранение .

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

Так, вражеский обстрел был зафиксирован вблизи населенного пункта Новгородское. Боевики открыли огонь из минометов 82-го калибра. Также неподалеку Пивденного российско-оккупационные войска дважды обстреляли украинские позиции из минометов 120-го калибра.

В районе поселка Шумы оккупанты применили 120-мм минометы. Вблизи Марьинка боевики дважды открыли огонь из 100-мм противотанковой пушки МТ-12.

В направлении Старогнатовки оккупанты совершили обстрелы со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На Приазовье, неподалеку Водяного, российские наемники обстреляли позиции ООС из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия.

Вблизи Невельского боевики открыли огонь из минометов 120-го калибра, а вблизи Новотошковского - из минометов 82-го калибра. Вблизи Красногоровки российско-оккупационные войска открывали огонь из минометов 120-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Майорск боевики совершили дистанционное минирование территории минами ПОМ-2.

"В результате вражеского огня один военный получил проникающие осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого - средней тяжести", - говорится в сообщении.

Украинские военные открывали огонь в ответ на вражеские обстрелы.

"О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.