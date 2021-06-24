Бойовики на Донбасі поранили українського військового

В результаті обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ООС вдень 24 червня поранення отримав український військовий. Він направлений до лікувального закладу. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Про це повідомила оперативно-тактична група (ОТГ) "Схід" .

"Сьогодні, 24 червня, збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню", - наголошується в повідомленні.

В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав проникаюче осколкове поранення. "Після надання первинної медичної допомоги він транспортований до лікувального закладу. Стан пораненого-середньої тяжкості", - уточнили в ОТГ.

На місці події працюють представники військової частини та групи оперативного реагування служби правопорядку ЗСУ. Про обстріл повідомлено представникам ОБСЄ.