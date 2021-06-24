ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Новость на русском →
Донбас, Четвер 24 червня 2021 15:45
Бойовики на Донбасі поранили українського військового Фото: на Донбасі поранений боєць ЗСУ (mil gov ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В результаті обстрілу проросійськими бойовиками позицій сил ООС вдень 24 червня поранення отримав український військовий. Він направлений до лікувального закладу. Його стан оцінюється як середньої тяжкості.

Про це повідомила оперативно-тактична група (ОТГ) "Схід".

"Сьогодні, 24 червня, збройні формування РФ в черговий раз порушили режим припинення вогню", - наголошується в повідомленні.

В результаті обстрілу один військовослужбовець ЗСУ отримав проникаюче осколкове поранення. "Після надання первинної медичної допомоги він транспортований до лікувального закладу. Стан пораненого-середньої тяжкості", - уточнили в ОТГ.

На місці події працюють представники військової частини та групи оперативного реагування служби правопорядку ЗСУ. Про обстріл повідомлено представникам ОБСЄ.

Нагадаємо, 20 червня проросійські бойовики протягом 19 червня сім разів порушували режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу з боку бойовиків отримав поранення житель Авдіївки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донбас бойовики ООС
NEWS
Вакцинація робочих колективів: за два дні зробили майже 6 тисяч щеплень
Вакцинація робочих колективів: за два дні зробили майже 6 тисяч щеплень
DAILY
Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Конкурсний тупик. Чому в Україні не можуть обрати керівництво САП, ДБР та БЕБ