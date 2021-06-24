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ОБСЄ зафіксувала майже 170 порушень "тиші" на Донбасі за добу

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Донбас, Четвер 24 червня 2021 05:42
ОБСЄ зафіксувала майже 170 порушень "тиші" на Донбасі за добу Фото: більше порушень зафіксовано в Луганській області (facebook.com/oscesmm)
Автор: Даша Харченко

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували протягом вівторка, 22 червня, 166 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. З них Донецькій області - 77 та 89 - в Луганській.

Про це йдеться у щоденному звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області СММ зафіксувала 77 порушень режиму припинення вогню, зокрема 36 вибухів (1 вибух у повітрі та 35 вибухів невизначеного походження).

Більшість порушень режиму припинення вогню сталася на північ від Широкиного (підконтрольне урядові, 100 км на південь від Донецька) і на південний схід від Світлодарська (підконтрольний урядові, 57 км на північний схід від Донецька).

У Луганській області Місія зафіксувала 89 порушень режиму припинення вогню, зокрема 24 вибухи (1 розрив боєприпасу та 23 вибухи невизначеного походження).

Уточнюється, що більшість порушень сталася на північ, південь та захід від ділянки розведення в районі Золотого (підконтрольне урядові, 60 км на захід від Луганська).

Раніше повідомлялось, що у місті Щастя Луганської області поблизу пасажирської залізничної зупинки та автомобільної траси Старобільськ-Донецьк виявили прихований арсенал бойовиків, який було облаштовано в 2014 році. У схроні серед іншого виявили 126 артилерійських снарядів калібру 30 мм.

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