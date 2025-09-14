ua en ru
Яблоки свои, цены - заморские? Подешевеет ли любимый фрукт украинцев после сбора урожая

Воскресенье 14 сентября 2025 09:10
UA EN RU
Яблоки свои, цены - заморские? Подешевеет ли любимый фрукт украинцев после сбора урожая Стоимость яблок в Украине может зависеть от урожая (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко, Василина Копытко

Яблоки - "традиционный" фрукт, любимый многими украинцами. Ранее в сезон урожая яблоки могли быть совсем недорогими, однако в последнее время ситуация несколько изменилась.

Могут ли яблоки в Украине существенно подешеветь по завершению осеннего сбора, - рассказал экономист Олег Пендзин в материале РБК-Украина "Хлеб, мясо и яйца снова дорожают? Что будет с ценами на продукты осенью".

Что повлияло на урожай яблок и каким он может быть

Цены на большое количество продуктов в Украине стремительно растут (по данным Госстата, продуктовая инфляция летом 2025 года ускорилась до 23,2%). При этом яблоки за год подорожали почти втрое.

Согласно информации экспертов, урожай яблок в Украине в этом году может сократиться, в частности, из-за:

  • поздних весенних заморозков;
  • осыпания завязи.

В начале лета Институт садоводства НААН Украины прогнозировал даже, что он будет вдвое ниже, чем в прошлом году.

Сколько стоят яблоки и могут ли подешеветь

В августе текущего года украинские яблоки стоили в среднем 71,50 гривны за килограмм. Сейчас же, в сентябре, их цена (по данным Минфина) "упала" до 49,06 гривны.

Так, в украинской сети супермаркетов "АТБ-Маркет" килограмм яблок "Раннее" или "Гала" можно приобрести сегодня за 34,95 гривны. Между тем сорт "Голден" стоит 47,95 гривны.

Яблоки свои, цены - заморские? Подешевеет ли любимый фрукт украинцев после сбора урожаяСегодняшняя стоимость яблок в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)

Пендзин напомнил, что именно сейчас идет сбор яблок, "который закончится в конце сентября".

"Я думаю, что тогда фрукт существенно должен подешеветь", - сообщил он.

В то же время новый скачок подорожания яблок может произойти с наступлением холодов.

Такой прогноз связывают с тем, что в этот период их придется закладывать на хранение, что увеличит расходы предприятий.

Напомним, ранее мы сообщали, что основные продукты в Украине за год подорожали на треть, но капуста - подешевела.

Тем временем и.о. первого вице-президента Национальной академии аграрных наук Украины Игорь Гриник рассказал, каким будет урожай зерна в 2025 году, останутся ли украинцы без картофеля и овощей для "борщевого набора", и что произойдет с ценами на кукурузу и масличные культуры.

Читайте также, опасно ли есть фрукты и овощи, выращенные в зоне боевых действий или рядом с ней.

