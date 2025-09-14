ua en ru
Нд, 14 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Яблука свої, ціни - заморські? Чи здешевшає улюблений фрукт українців після збору врожаю

Неділя 14 вересня 2025 09:10
UA EN RU
Яблука свої, ціни - заморські? Чи здешевшає улюблений фрукт українців після збору врожаю Вартість яблук в Україні може залежати від врожаю (фото: Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко, Василина Копитко

Яблука - "традиційний" фрукт, улюблений багатьма українцями. Раніше у сезон врожаю яблука могли бути зовсім недорогими, проте останнім часом ситуація дещо змінилась.

Чи можуть яблука в Україні суттєво подешевшати по завершенню осіннього збору, - розповів економіст Олег Пендзин у матеріалі РБК-Україна "Хліб, м'ясо й яйця знову дорожчають? Що буде з цінами на продукти восени".

Що вплинуло на врожай яблук і яким він може бути

Ціни на велику кількість продуктів в Україні стрімко ростуть (за даними Держстату, продуктова інфляція влітку 2025 року прискорилася до 23,2%). При цьому яблука за рік подорожчали майже втричі.

Згідно з інформацією експертів, цьогорічний врожай яблук в Україні може скоротитись, зокрема, через:

  • пізні весняні заморозки;
  • осипання зав'язі.

На початку літа Інститут садівництва НААН України прогнозував навіть, що він буде вдвічі нижчим ніж торік.

Скільки коштують яблука й чи можуть здешевшати

У серпні поточного року українські яблука коштували в середньому 71,50 гривні за кілограм. Нині ж, у вересні, їхня ціна (за даними Мінфіну) "впала" до 49,06 гривні.

Так, в українській мережі супермаркетів "АТБ-Маркет" кілограм яблук "Раннє" або "Гала" можна придбати сьогодні за 34,95 гривні. Тим часом сорт "Голден" коштує 47,95 гривні.

Яблука свої, ціни - заморські? Чи здешевшає улюблений фрукт українців після збору врожаюСьогоднішня вартість яблук в "АТБ-Маркет" (скриншот: atbmarket.com)

Пендзин нагадав, що саме зараз триває збір яблук, "який закінчиться наприкінці вересня".

"Я думаю, що тоді фрукт суттєво має подешевшати", - повідомив він.

Водночас новий стрибок подорожчання яблук може відбутись із настанням холодів.

Такий прогноз пов'язують із тим, що у цей період їх доведеться закладати на зберігання, що збільшить витрати підприємств.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що основні продукти в Україні за рік подорожчали на третину, але капуста - здешевшала.

Тим часом в.о. першого віцепрезидента Національної академії аграрних наук України Ігор Гриник розповів, яким буде врожай зерна у 2025 році, чи залишаться українці без картоплі та овочів для "борщового набору", й що станеться з цінами на кукурудзу та олійні культури.

Читайте також, чи небезпечно їсти фрукти та овочі, вирощені в зоні бойових дій або поруч із нею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні Ціни на продукти Фрукти Супермаркети Яблука Ціни Магазини Ціни в Україні
Новини
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Вибух на Київщині: з'явились перші деталі від влади
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії