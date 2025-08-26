ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Новейшее оружие Китая "засветилось" в сети перед масштабным парадом (фото)

Китай, Вторник 26 августа 2025 12:39
UA EN RU
Новейшее оружие Китая "засветилось" в сети перед масштабным парадом (фото) Фото: спутниковые снимки новейшего китайского оружия (bloomberg.com/news)
Автор: РБК-Украина

Во время предстоящего военного парада Китай готовится продемонстрировать новейшие противокорабельные ракеты, боевые дроны и баллистические ракеты с ядерными возможностями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Китай намерен устроить масштабный военный парад 3 сентября, где продемонстрирует свои последние противокорабельные ракеты, боевые дроны и баллистические ракеты с ядерным потенциалом. Пекин хочет не только показать военную мощь, но и привлечь внимание потенциальных международных покупателей.

Спутниковые снимки Airbus от 9 августа уже показали десятки бронетранспортеров, систем ПВО, артиллерийских установок и крылатых ракет на площадке для парада.

Передовые технологии для сдерживания США

По словам Тяньрана Сюя, старшего аналитика центра безопасности, новые системы Народно-освободительной армии оснащены передовыми гиперзвуковыми технологиями. Они повышают шансы на преодоление корабельных систем ПВО и очевидно созданы для сдерживания ВМС США в Западной части Тихого океана.

"Цель - победа в высокотехнологичной и интенсивной войне. Мало какие страны разработали столько противокорабельных ракет для всех возможных сценариев", - объясняет аналитик.

Парад как политическое событие

Мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй мировой войны, станут одним из ключевых событий в политическом календаре президента Си Цзиньпина. Он будет находиться в центре активностей на площади Тяньаньмэнь, демонстрируя силу Китая.

Парад пройдет сразу после саммита в Тяньцзине, где Си Цзиньпин встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими лидерами.

Новейшее оружие Китая &quot;засветилось&quot; в сети перед масштабным парадом (фото)Фото: спутниковый снимок от 25 августа, на котором показана площадка для проведения китайского военного парада в пригороде Пекина (Pléiades Neo/Airbus DS)

"Верные крылатые напарники"

Среди вооружения заметны ударные и разведывательные дроны, которые, по данным спутниковых снимков, транспортируются через Пекин. Это включает системы "верные крылатые напарники", способные работать вместе с экипажными истребителями.

В 2021 году Китай представил прототип стелс-дрона Feihong FH-97 - первый боевой дрон страны, готовый к боевому применению. По данным агентства Janes, системы "верных крылатых напарников" способны умножать возможности оружия, сенсоров и электронной борьбы.

Для сравнения, США разрабатывают собственную программу Collaborative Combat Aircraft Военно-воздушных сил с бюджетом 490 млн долларов в 2024 году.

В сети также публикуют фото военной техники, которую покажут на параде.

Модернизация армии

Китай активно инвестирует в модернизацию войск. Страна занимает четвертое место в мире по экспорту вооружений, однако ее клиенты в основном страны с ограниченным бюджетом, как Пакистан. В мае он применил китайские J-10C и ракеты PL-15 для сбития пяти индийских истребителей, что подняло акции китайских оборонных компаний.

Пекин является одним из лидеров в разработке гиперзвуковых ракет, которые слишком быстрые и маневренные для традиционных систем ПВО. Эта технология стала ключевым элементом соревнования между США и союзом Китай-Россия. Украина сообщала, что Россия применяла такие ракеты против нее в 2024 году.

Китай демонстрирует силу

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Пекине 3 сентября состоится церемония "День Победы" на площади Тяньаньмэнь. Она продлится около 70 минут под руководством лидера Китая Си Цзиньпина. Мероприятие станет вторым парадом с 2015 года в честь официальной капитуляции японских войск в 1945 году.

Напомним, Китай значительно ускорил темпы модернизации и расширения своего ядерного арсенала. Пекин разворачивает наиболее масштабное наращивание стратегических возможностей за последние десятилетия.

Там между тем власти Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы для "воссоединения" с Тайванем.

Так, 8 августа Тайвань зафиксировал почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
НБУ сознательно укрепил гривну к доллару: чего ожидать в ближайшие месяцы
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы