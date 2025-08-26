Новейшее оружие Китая "засветилось" в сети перед масштабным парадом (фото)
Во время предстоящего военного парада Китай готовится продемонстрировать новейшие противокорабельные ракеты, боевые дроны и баллистические ракеты с ядерными возможностями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Китай намерен устроить масштабный военный парад 3 сентября, где продемонстрирует свои последние противокорабельные ракеты, боевые дроны и баллистические ракеты с ядерным потенциалом. Пекин хочет не только показать военную мощь, но и привлечь внимание потенциальных международных покупателей.
Спутниковые снимки Airbus от 9 августа уже показали десятки бронетранспортеров, систем ПВО, артиллерийских установок и крылатых ракет на площадке для парада.
Передовые технологии для сдерживания США
По словам Тяньрана Сюя, старшего аналитика центра безопасности, новые системы Народно-освободительной армии оснащены передовыми гиперзвуковыми технологиями. Они повышают шансы на преодоление корабельных систем ПВО и очевидно созданы для сдерживания ВМС США в Западной части Тихого океана.
"Цель - победа в высокотехнологичной и интенсивной войне. Мало какие страны разработали столько противокорабельных ракет для всех возможных сценариев", - объясняет аналитик.
Парад как политическое событие
Мероприятия, приуроченные к 80-летию окончания Второй мировой войны, станут одним из ключевых событий в политическом календаре президента Си Цзиньпина. Он будет находиться в центре активностей на площади Тяньаньмэнь, демонстрируя силу Китая.
Парад пройдет сразу после саммита в Тяньцзине, где Си Цзиньпин встретится с российским диктатором Владимиром Путиным, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и другими лидерами.
Фото: спутниковый снимок от 25 августа, на котором показана площадка для проведения китайского военного парада в пригороде Пекина (Pléiades Neo/Airbus DS)
"Верные крылатые напарники"
Среди вооружения заметны ударные и разведывательные дроны, которые, по данным спутниковых снимков, транспортируются через Пекин. Это включает системы "верные крылатые напарники", способные работать вместе с экипажными истребителями.
В 2021 году Китай представил прототип стелс-дрона Feihong FH-97 - первый боевой дрон страны, готовый к боевому применению. По данным агентства Janes, системы "верных крылатых напарников" способны умножать возможности оружия, сенсоров и электронной борьбы.
Для сравнения, США разрабатывают собственную программу Collaborative Combat Aircraft Военно-воздушных сил с бюджетом 490 млн долларов в 2024 году.
В сети также публикуют фото военной техники, которую покажут на параде.
Лучшее изображение третьего пока известного CCA/UCAV https://t.co/MgUsM8gYGs pic.twitter.com/5tJ4OCNin0- @Rupprecht_A (@RupprechtDeino) 17 августа 2025 года
Модернизация армии
Китай активно инвестирует в модернизацию войск. Страна занимает четвертое место в мире по экспорту вооружений, однако ее клиенты в основном страны с ограниченным бюджетом, как Пакистан. В мае он применил китайские J-10C и ракеты PL-15 для сбития пяти индийских истребителей, что подняло акции китайских оборонных компаний.
Пекин является одним из лидеров в разработке гиперзвуковых ракет, которые слишком быстрые и маневренные для традиционных систем ПВО. Эта технология стала ключевым элементом соревнования между США и союзом Китай-Россия. Украина сообщала, что Россия применяла такие ракеты против нее в 2024 году.
Китай демонстрирует силу
Ранее РБК-Украина сообщало, что в Пекине 3 сентября состоится церемония "День Победы" на площади Тяньаньмэнь. Она продлится около 70 минут под руководством лидера Китая Си Цзиньпина. Мероприятие станет вторым парадом с 2015 года в честь официальной капитуляции японских войск в 1945 году.
Напомним, Китай значительно ускорил темпы модернизации и расширения своего ядерного арсенала. Пекин разворачивает наиболее масштабное наращивание стратегических возможностей за последние десятилетия.
Там между тем власти Китая неоднократно заявляли, что не исключают применения силы для "воссоединения" с Тайванем.
Так, 8 августа Тайвань зафиксировал почти 60 самолетов и 10 кораблей Китая вблизи острова.