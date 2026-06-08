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Главная » Жизнь » Общество

Блокировка Telegram в Украине: Небытов рассказал, что надо делать

11:37 08.06.2026 Пн
2 мин
В полиции считают, что есть более эффективный способ бороться с враждебным влиянием через мессенджер
aimg Ирина Глухова aimg Юлия Акимова
Блокировка Telegram в Украине: Небытов рассказал, что надо делать
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Полная блокировка Telegram в Украине не поможет окончательно решить проблему вербовки граждан вражескими спецслужбами. Такой шаг может дать лишь временный эффект.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов.

Что говорят в Нацполиции

По словам Небитова, сейчас уже действует решение СНБО о запрете использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры и в учебных заведениях.

"В то же время мы должны четко осознавать, что полное блокирование этой платформы может дать лишь временный эффект - оно позволит выиграть определенное время, однако не решит проблему системно, ведь вражеские спецслужбы быстро адаптируются к новым условиям", - сказал он.

Какую альтернативу предлагают

В Нацполиции более эффективным подходом считают введение механизмов деанонимизации пользователей.

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По словам заместителя председателя Нацполиции, именно это направление может быть более действенным в противодействии деятельности вражеских спецслужб.

Возможны ли более жесткие решения

Небытов также заявил, что любой сервис должен работать в соответствии с законодательством страны, где он предоставляет услуги.

"По моему мнению, любой сервис должен работать в правовом поле той страны, где он действует. Если сервис отказывается работать в правовом поле нашего государства, то, конечно, тогда уже надо принимать более радикальные меры для защиты прав и свобод людей и принимать соответствующие решения об ответственности менеджмента телеграмма за содействие преступной деятельности", - добавил он.

Почему в Украине встал вопрос блокировки Telegram

После серии терактов и диверсий в Украине начали активнее обсуждать возможность ограничения работы Telegram. Причина - использование мессенджера российскими спецслужбами для вербовки украинцев.

Как рассказал в интервью РБК-Украина заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, 82% раскрытых терактов были совершены людьми, которых завербовали через Telegram.

Ранее за ограничение работы мессенджера также высказывались министр внутренних дел Украины Игорь Клименко и глава Офиса президента Кирилл Буданов. При этом они не предлагали полностью блокировать платформу.

Между тем по данным опросов, более 75% украинцев не поддерживают блокировку Telegram, но выступают за усиление контроля за его работой.

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