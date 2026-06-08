Блокування Telegram в Україні: Нєбитов розповів, що треба робити

Повне блокування Telegram в Україні не допоможе остаточно вирішити проблему вербування громадян ворожими спецслужбами. Такий крок може дати лише тимчасовий ефект.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов.

Що кажуть у Нацполіції

За словами Нєбитова, наразі вже діє рішення РНБО щодо заборони використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях, на об'єктах критичної інфраструктури та у навчальних закладах.

"Водночас ми маємо чітко усвідомлювати, що повне блокування цієї платформи може дати лише тимчасовий ефект - воно дозволить виграти певний час, однак не вирішить проблему системно, адже ворожі спецслужби швидко адаптуються до нових умов", - сказав він.

Яку альтернативу пропонують

У Нацполіції більш ефективним підходом вважають запровадження механізмів деанонімізації користувачів.

За словами заступника голови Нацполіції, саме цей напрямок може бути дієвішим у протидії діяльності ворожих спецслужб.

Чи можливі жорсткіші рішення

Нєбитов також заявив, що будь-який сервіс має працювати відповідно до законодавства країни, де він надає послуги.

"На мою думку, будь-який сервіс має працювати в правовому полі тієї країни, де він діє. Якщо сервіс відмовляється працювати в правовому полі нашої Держави, то, звичайно, тоді вже треба вживати більш радикальних заходів для захисту прав і свобод людей і приймати відповідні рішення щодо відповідальності менеджменту телеграму за сприяння злочинній діяльності", - додав він.