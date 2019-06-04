Європейська солідарність: свіжий рейтинг на парламентських виборах 2019

Блок Петра Порошенка "Солідарність" братиме участь в парламентських виборах 2019 під новою назвою "Європейська солідарність" (ЄС). Свіжі рейтинги партії, останні новини, історія, діяльність, лідери політсили - в матеріалі РБК-Україна.

Рейтинг партії "Європейська солідарність" на парламентських виборах 2019: соцопитування 16-21 травня

За даними соцопитування групи "Рейтинг", "Європейська солідарність" (Блок Петра Порошенка) має високі шанси пройти до Верховної Ради після виборів 21 липня 2019. За цю партію готові проголосувати 8,8% респондентів серед тих, хто точно визначився з вибором (6,4% серед усіх опитаних).

У загальному передвиборчому рейтингу у політсили третє місце після "Опозиційної платформи - За життя" (10,5%) і "Слуги народу" (43,8%).

Рейтинги партій на виборах до Верховної Ради 2019 (фото: ratinggroup.ua)

Найбільший відсоток підтримки ЄС може отримати серед жителів західної України (10%) і в центральних областях (7%).

У той же час "Європейська солідарність" є лідером антирейтингу серед опитаних українців. На питання: "За кого б ви точно не проголосували?", 51,9% вказали саме партію "Солідарність".

Участь у виборах до Верховної Ради IX скликання буде обговорюватися на партійному з'їзді 31 травня 2019. Про це заявив Петро Порошенко після інавгурації Володимира Зеленського. Також екс-президент повідомив, що перед його командою стоїть завдання сформувати на наступні вибори "широку демократичну коаліцію". У новому парламенті політсила готова захищати цінності і досягнення, які відстоювала останні п'ять років, зокрема, інтеграцію України в ЄС і НАТО.

На попередньому з'їзді 22 травня партія отримала нову назву "Європейська солідарність" із символічною абревіатурою ЄС.

Історія створення і лідери партії

У 2000-му році Петром Порошенко було створено фракцію "Солідарність", члени якої пізніше об'єдналися в Партію солідарності України. У липні того ж року 5 партій, що підтримували президента Л. Кучму (в т.ч. і Партія солідарності), створили союз, який отримав назву "Партія регіонів".

Однак уже в листопаді 2001 року "Солідарність" покинула "Партію регіонів", її лідером спочатку був Михайло Антонюк, а з 15 листопада політсилу очолив Петро Порошенко.

У 2002 році "Солідарність" брала участь у виборах ВР в складі блоку "Наша Україна, подолала прохідний бар'єр і отримала 23 мандати.

У 2013 році лідером партії став Юрій Стець. Політсила увійшла до складу Об'єднаної опозиції "Батьківщина".

Петро Порошенко (фото: РБК-Україна)

На президентських виборах 2014 Петро Порошенко висувався кандидатом на пост глави держави і здобув перемогу в першому турі.

27 серпня 2014 року головою партії було обрано Юрія Луценка, також змінилася її назва на "Блок Петра Порошенко" (з 27 січня 2014 го - Блок Петра Порошенка "Солідарність"). Президент України Петро Порошенко став почесним головою партійного об'єднання.

Серед ключових членів партії: Артур Герасимов, Мустафа Джемілєв, Ірина Луценко, Олексій Гончаренко, Ірина Геращенко, Ольга Богомолець.

Результати на парламентських виборах 2014 року

26 жовтня 2014 року відбулися позачергові вибори в парламент. БПП об'єдналася з партією "УДАР" і список політсили очолив Віталій Кличко.

За результатами голосування, БПП отримав 21,82% і 132 депутатських мандати.

Після виборів партія увійшла до складу коаліції "Європейська Україна" разом з "Народним фронтом", "Самопоміч", "Батьківщиною", Радикальної партією.