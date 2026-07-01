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Blizzard переработала новый сезон Diablo IV: что изменилось после жалоб игроков

14:14 01.07.2026 Ср
2 мин
Обновление модифицирует динамику сражений и облегчает прокачку новых персонажей
aimg Ольга Завада
Blizzard переработала новый сезон Diablo IV: что изменилось после жалоб игроков Blizzard упростила новый сезон Diablo IV (скриншот: Blizzard)
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Компания Blizzard Entertainment выпустила первое крупное обновление для 14-го сезона Diablo IV под названием Season of Death Awakening. Разработчики полностью изменили поведение новых сезонных разломов и в то же время снизили порог вхождения для новичков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Blizzard.

Подвижные порталы и более толпы: что изменилось в разломах

Главным новшеством сезона стали "Разломы Пандемии" (Pandemonium Ruptures) - опасные аномалии, разрывающие границы Санктуария. Обновление кардинально изменяет механику взаимодействия с этими зонами, чтобы сделать битвы более активными.

Ключевые геймплейные изменения разломов :

Динамическое перемещение. Теперь магические порталы не стоят неподвижно на одном месте во время боя. Они хаотически двигаются по боевой зоне, что заставляет игроков постоянно маневрировать и избегать статического зажима кнопок.

Концентрация элитных врагов. Чтобы компенсировать постоянное движение, Blizzard увеличил частоту появления опасных элитных монстров внутри аномалий. Это позволит быстрее собирать высокоценный лут из больших скоплений врагов.

Быстрое закрытие. Таймер взаимодействия для запечатывания разломов существенно сократили. Это минимизирует время, когда персонаж остается совершенно беззащитным посреди разгара битвы.

Также разработчики урегулировали частоту возникновения разломов. Их присутствие строго ограничили внутри высокоуровневых подземелий "Яма" (The Pit), чтобы сезонные события не мешали соревновательным забегам на время.

В обычном открытом мире аномалии будут появляться значительно чаще.

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Облегченный старт для новичков и гибкий крафт экипировки

Анализируя первые отзывы геймеров, авторы игры пришли к выводу, что начальная сложность новых активностей была чрезмерной. Патч устраняет эту проблему.

На обычном (нормальном) уровне сложности мира общую силу монстров в разломах заметно снизили. Это позволит вновь сезонным персонажам уверенно проходить контент, быстрее закрывать разломы и беспрепятственно собирать стартовое снаряжение.

При этом награды за успешную очистку аномалий и победы над бродячими Мировыми предсказателями (Realmwalkers) увеличили - игроки будут получать больше сезонного лута и уникальных прокачивающих материалов.

Кроме того, разработчики расширили систему кастомизации высокоуровневой экипировки . Теперь игроки могут изменять конкретные характеристики на Уникальном и Мифическом уникальном (Mythic Unique 3.0) оружии и доспехах через стандартное меню колдовства у городских ремесленников, что значительно упростит финальную оптимизацию боевых сборников.

Свежий патч уже доступен для автоматической загрузки на ПК, PlayStation и Xbox.

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