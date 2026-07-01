Blizzard переробила новий сезон Diablo IV: що змінили після скарг геймерів

Компанія Blizzard Entertainment випустила перше велике оновлення для 14-го сезону Diablo IV під назвою Season of Death Awakening. Розробники повністю змінили поведінку нових сезонних розломів і водночас знизили поріг входу для новачків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Blizzard .

Рухливі портали та щільніші натовпи: що змінилося у розломах

Головним нововведенням сезону стали "Розломи Пандемонію" (Pandemonium Ruptures) - небезпечні аномалії, які розривають кордони Санктуарію. Оновлення кардинально змінює механіку взаємодії з цими зонами, щоб зробити битви активнішими.

Ключові геймплейні зміни розломів:

Динамічне переміщення. Відтепер магічні портали не стоять нерухомо на одному місці під час бою. Вони хаотично рухаються бойовою зоною, що змушує гравців постійно маневрувати й уникати статичного затискання клавіш.

Концентрація елітних ворогів. Щоб компенсувати постійний рух, Blizzard збільшила частоту появи небезпечних елітних монстрів усередині аномалій. Це дозволить швидше збирати цінний лут з великих скупчень ворогів.

Швидке закриття. Таймер взаємодії для запечатування розломів суттєво скоротили. Це мінімізує час, коли персонаж залишається абсолютно беззахисним посеред розпалу битви.

Також розробники врегулювали частоту появи розломів. Їхню присутність суворо обмежили всередині високорівневих підземель "Яма" (The Pit), щоб сезонні події не заважали змагальним забігам на час.

Натомість у звичайному відкритому світі аномалії з'являтимуться значно частіше.

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Полегшений старт для новачків та гнучкий крафт екіпірування

Аналізуючи перші відгуки геймерів, автори гри дійшли висновку, що початкова складність нових активностей була надмірною. Патч виправляє цю проблему.

На звичайному (нормальному) рівні складності світу загальну силу монстрів у розломах помітно знизили. Це дозволить новоствореним сезонним персонажам впевнено проходити гру, швидше закривати розломи та безперешкодно збирати стартове спорядження.

При цьому нагороди за успішне очищення аномалій та перемоги над бродячими Світовими провісниками (Realmwalkers) збільшили - гравці отримуватимуть більше сезонного луту та унікальних матеріалів для прокачування.

Крім того, розробники розширили систему кастомізації високорівневого екіпірування. Тепер гравці можуть змінювати конкретні характеристики на Унікальній та Міфічній унікальній (Mythic Unique 3.0) зброї та обладунках через стандартне меню чаклунства у міських ремісників. Це значно спростить фінальну оптимізацію бойових збірок.

Свіжий патч вже доступний для автоматичного завантаження на ПЕ, PlayStation та Xbox.