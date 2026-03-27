На Ближнем Востоке аэропорты открыты, а в Украине нет: эксперт объяснил, в чем разница

Аэропорты Ближнего Востока остаются открытыми, хотя и с определенными ограничениями. Однако в Украине ситуация существенно отличается.

Как на самом деле работают аэропорты Ближнего Востока

Редактор издания avianews.com Александр Мироненко рассказал, что аэропорты Ближнего Востока открыты. Хотя на самом деле - из-за ситуации с безопасностью - там все же действуют определенные ограничения.

Так, например, количество рейсов - значительно уменьшено, а маршруты самолетов - изменены и удлинены.

"Авиаперевозчики стран сохраняют ограниченное количество перелетов, чтобы авиакомпании могли в любой момент стартовать в полную силу, когда наступит мир", - констатировал специалист.

Он добавил, что ситуация сейчас "частично похожа на то, что мы видели во время Covid-19".

"Самолеты летают, пассажиров в них мало. Но авиакомпаниям нужно поддерживать инфраструктуру и сертификаты летного персонала. Если полетов не будет вообще, стартовать снова будет значительно сложнее", - объяснил Мироненко.

Почему в Украине ситуация другая и аэропорты закрыты

Эксперт напомнил, что авиакомпании стран Персидского залива (где сейчас тоже не прекращают полеты) - государственные. То есть они формируют большую часть экономики региона.

Флот их авиаперевозчиков - сотни самолетов, поэтому власти этих стран и пытаются сделать так, чтобы авиация не остановилась полностью.

Между тем в Украине авиакомпании - частные.

"После начала российского вторжения в 2022 году часть украинских авиакомпаний обанкротилась, часть - смогла получить разрешения на работу в странах ЕС или даже на других континентах", - напомнил Мироненко.

Он уточнил, что речь идет "о чуть более десятка пассажирских самолетов с украинской регистрацией".

"Следовательно, это очень разные масштабы для экономики", - объяснил редактор специализированного издания.

Кроме того, важным вопросом остается страхование.

Речь о том, что страны Персидского залива могут страховать повышенные риски для гражданской авиации за счет бюджета.

В то же время "есть большие сомнения", что такие риски для полетов в Украину будут страховать западные компании (они начали запрещать застрахованным самолетам летать в Украину еще до начала полномасштабного вторжения в 2022 году).

"Россия ведет прямую войну с Украиной и использует иногда за одну атаку сотни дронов и десятки ракет. Иран не ведет прямой войны с соседями - странами Персидского залива. Выпускает не сотни, а десятки дронов во время атаки", - добавил Мироненко.

То есть "такая ситуация позволяет правительствам стран Персидского залива, которые имеют современные системы ПВО, идти на риск и частично запускать работу гражданской авиации".

Сколько времени самолет проводит в небе Украины перед "выходом за границу"

Еще одна разница - значение авиации для Ближнего Востока и Украины.

Так, украинцы могут относительно быстро добраться до приграничных аэропортов в соседних странах наземным транспортом. И уже оттуда вылететь в любую точку мира (прямыми рейсами или с пересадкой).

Между тем все аэропорты стран Ближнего Востока - входят в зону поражения.

"Следовательно, там нет такой альтернативы - закрыть одни аэропорты и летать из других. К тому же, если товары завозятся в Украину автомобильным или железнодорожным транспортом, то для стран Ближнего Востока авиация остается ключевым элементом логистики", - подчеркнул Мироненко.

В завершение он напомнил, что авиация в Украине не функционирует четыре года, поэтому перезапуск любого аэропорта станет важной новостью.

При этом такой шаг может сделать этот объект ключевым для атак России.

Сейчас весь мир видит, как РФ атакует пассажирские поезда в Украине.

То же самое, по словам специалиста, может произойти с открытым аэропортом - буквально несколько массированных обстрелов могут быстро сделать объект непригодным для обслуживания рейсов.