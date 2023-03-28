Блинкен о призывах прекратить огонь в Украине: это позволит России закрепиться

Преждевременное прекращение огня в Украине может быть использовано Россией в свою пользу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"Все мы должны осознавать и отдавать себе отчет, что когда мы призываем к прекращению огня, с наилучшими намерениями к замораживанию конфликта, это позволит РФ закрепиться и подготовиться к дальнейшей атаке", - подчеркнул Госсекретарь.

Блинкен подчеркнул, что все хотят, чтобы пушки замолчали, однако до этого нельзя идти самым легким путем.

"Никто больше, чем украинский народ, не хотим мира, но нужно достичь справедливого и длительного мира", - добавил он.

Напомним, ранее госсекретарь подчеркнул, что США стремятся к устоявшемуся миру в Украине, и не хотят допустить возможности для России отдохнуть или перегруппироваться.

На днях глава МИД Венгрии призвал немедленно прекратить огонь в Украине. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Джо Байден должны встретиться и обсудить Украину, "оказав услугу человечеству".

В Офисе президента Украины заявили, что Будапешт такими заявлениями ограждает российский геноцид украинцев.

Ранее мы также сообщали, что 20 марта Блинкен анонсировал очередной пакет военной помощи Украине.

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