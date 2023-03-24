Мы не хотим, чтобы РФ отдохнула и атаковала Украину снова, - Блинкен

США стремятся к устоявшемуся миру в Украине, и не хотят допустить возможности для России отдохнуть, перегруппироваться и напасть снова.

Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин не уважает территориальную целостность Украины, а хочет "включить ее в состав Российской империи".

"Независимость, суверенитет Украины четко признаны, они никуда не исчезнут, украинцы никуда не исчезнут. Но, конечно, то, как это решится, это важно. Мы отчаянно хотим мира, хотя украинцы хотят его больше, чем кто-либо. В конце концов именно они страдают этой агрессией ежедневно, они хотят длительного и устойчивого мира, отражающего базовые принципы международной системы и Устава ООН", – подчеркнул госсекретарь.

Блинкен добавил, что США не хочет, чтобы у России была возможность отдохнуть, перегруппироваться и снова атаковать Украину через год или несколько лет. Однако пока он не видит никаких признаков того, что РФ готова к содержательной дипломатии для окончания войны.