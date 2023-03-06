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Подоляк о призывах Венгрии к капитуляции Украины: иногда выгодно быть адвокатом дьявола

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Киев, Понедельник 06 марта 2023 11:05
Подоляк о призывах Венгрии к капитуляции Украины: иногда выгодно быть адвокатом дьявола Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Венгрия своими заявлениями о прекращении огня призывает Украину к капитуляции. Такая позиция Будапешта выгораживает российский геноцид украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Михаила Подоляка в Twitter.

"Адвокатом дьявола иногда быть выгодно. Но чаще это приводит к историческому фиаско", - отметил Подоляк.

Он добавил, что когда Венгрия (устами Сийярто) говорит, что "цель - прекратить убивать людей, а значит прекратить огонь" - она призывает к капитуляции Украины и адвокатирует российский геноцид.

"Следует внимательнее всмотреться в историю", - подчеркнул советник руководителя ОП.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал немедленно прекратить огонь в Украине. Он заявил, что российский диктатор Владимир Путин и президент США Джо Байден должны встретиться и обсудить Украину, "оказав услугу человечеству".

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