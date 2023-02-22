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Глава МИД Венгрии призвал Байдена и Путина к переговорам. Это якобы закончит войну

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Среда 22 февраля 2023 20:03
Глава МИД Венгрии призвал Байдена и Путина к переговорам. Это якобы закончит войну Фото: Петер Сиярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто призвал президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина к прямым переговорам для окончания войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Magyar Hirlap.

"Они могли бы оказать намного большую услугу человечеству, если бы поговорили друг с другом вчера", - сказал Сиярто, отвечая на вопросы журналиста о выступлении президентов США и России 21 февраля.

По его словам, "было бы здорово, если бы американцы и россияне наконец-то поговорили друг с другом и сделали все возможное, чтобы поскорее закончить эту войну".

"Эта война должна закончиться немедленно. Если не будет немедленного прекращения огня и немедленного начала мирных переговоров, это может оказаться огромной проблемой", - отметил глава МИД Венгрии.

Напомним, во вторник, 21 февраля, президент США Джо Байден в рамках визита в Польшу выступил с речью, посвященной годовщине российского вторжения в Украину.

В тот же день российский диктатор Владимир Путин обратился к Федеральному собранию. Во время выступления он угрожал "расширить войну", если Запад поставит Украине дальнобойное вооружение и заявил, что Россия решила приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

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