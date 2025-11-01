Московская область в темноте: местные СМИ публикуют видео улиц без света
Жители подмосковных населенных пунктов жалуются на исчезновение света вечером 31 октября.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Жители Подмосковья сообщают, что вечером в домах и на улицах начал исчезать свет.
Видео темных улиц публикуют местные СМИ.
Они же пишут о том, что отключение электроснабжения произошло "в связи с аварийной ситуацией на электросетях".
Перед этим в местных пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, которые подлетают к российской столице.
Мэр Москвы Сергей Собянин в 23:40 сообщил о сбитии одного беспилотника на подлете к городу.
Официальных комментариев относительно блэкаута власти пока не предоставляли.
Атаки на российские энергетические объекты
Как ранее сообщало РБК-Украина, в ночь на 31 октября дроны атаковали энергообъекты в трех областях РФ.
В Орле после удара по ТЭЦ часть города осталась без электроснабжения. По данным российских Телеграм-каналов, дрон попал в открытое распределительное устройство.
На подстанции "Владимирская" вспыхнул пожар после атаки дрона. Подстанция 750 кВ является одной из ключевых высоковольтных станций энергокольца вокруг Москвы и передает мощности от атомных и тепловых электростанций (Смоленской, Костромской, Рязанской) в направлении столицы и центральных регионов.
Жители Ярославля сообщали о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода ПАО "Славнефть-ЯНОС". Также в Ярославле во время атаки закрывали местный аэропорт.
Перед этим взрывы прогремели в Московской области. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о трех взрывах в подмосковной Коломне.