Московская область в темноте: местные СМИ публикуют видео улиц без света

Россия, Суббота 01 ноября 2025 00:21
Московская область в темноте: местные СМИ публикуют видео улиц без света Иллюстративное фото: улицы без освещения (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Жители подмосковных населенных пунктов жалуются на исчезновение света вечером 31 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Жители Подмосковья сообщают, что вечером в домах и на улицах начал исчезать свет.

Видео темных улиц публикуют местные СМИ.

Они же пишут о том, что отключение электроснабжения произошло "в связи с аварийной ситуацией на электросетях".

Перед этим в местных пабликах появлялась информация о неизвестных дронах, которые подлетают к российской столице.

Мэр Москвы Сергей Собянин в 23:40 сообщил о сбитии одного беспилотника на подлете к городу.

Официальных комментариев относительно блэкаута власти пока не предоставляли.

Атаки на российские энергетические объекты

Как ранее сообщало РБК-Украина, в ночь на 31 октября дроны атаковали энергообъекты в трех областях РФ.

В Орле после удара по ТЭЦ часть города осталась без электроснабжения. По данным российских Телеграм-каналов, дрон попал в открытое распределительное устройство.

На подстанции "Владимирская" вспыхнул пожар после атаки дрона. Подстанция 750 кВ является одной из ключевых высоковольтных станций энергокольца вокруг Москвы и передает мощности от атомных и тепловых электростанций (Смоленской, Костромской, Рязанской) в направлении столицы и центральных регионов.

Жители Ярославля сообщали о взрывах в районе нефтеперерабатывающего завода ПАО "Славнефть-ЯНОС". Также в Ярославле во время атаки закрывали местный аэропорт.

Перед этим взрывы прогремели в Московской области. Российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали о трех взрывах в подмосковной Коломне.

